Choi Si Hun - hôn thê Ailee: "Trai ngoan" Single's Inferno, hao hao Lee Jong Suk

HHT - Diva xứ Hàn - Ailee dự kiến lên xe hoa vào năm tới. Chồng sắp cưới của cô được cho là Choi Si Hun - mỹ nam từng tham gia "Single's Inferno" (Địa Ngục Độc Thân) mùa 1. Anh từng gây sốt với góc nghiêng hao hao diễn viên Lee Jong Suk. Choi Si Hun từng suýt ra mắt trong boy group, góp mặt trong một vài bộ phim nhưng không quá nổi tiếng.

Ngày 14/5, tờ News1 đưa tin Ailee sẽ kết hôn với Choi Si Hun - mỹ nam của Single's Inferno mùa 1. 2Z Ent - công ty chủ quản hiện tại của Ailee xác nhận: "Đúng là cô ấy đang hẹn hò với Choi Si Hun". Trước đó, tin tức Ailee lên kế hoạch kết hôn đã được truyền thông Hàn đưa tin vào tháng 3 năm nay. Lễ cưới dự định tổ chức vào năm sau.

Cả hai biết nhau thông qua người quen. Cặp đôi chị em cách nhau 3 tuổi này làm cư dân mạng bất ngờ nhưng cũng vui mừng và ngóng chờ lễ cưới. Năm ngoái, Choi Si Hun đăng một bức ảnh chụp cùng Ailee trên Instagram cá nhân: "Đã xem buổi hòa nhạc của người mà tôi yêu mến và có một tuần sinh nhật siêu vui bên những người thân yêu".

Ailee sinh năm 1989, cô ra mắt vào năm 2012, nhanh chóng nổi tiếng nhờ giọng hát nội lực. Không chỉ tác phẩm cá nhân mà nhạc phim do Ailee thể hiện cũng trở thành bản hit lớn trong sự nghiệp của cô, có thể kể tới như Heaven, I Will Show You, I Will Go To You Like The First Snow (OST Goblin - Yêu Tinh)...

Choi Si Hun sinh năm 1992, anh là người mẫu, diễn viên. Cái tên Choi Si Hun được công chúng biết đến rộng rãi nhất sau khi anh tham gia mùa 1 của Single's Inferno. Nhưng so với các thí sinh nam khác thì Choi Si Hun khá nhạt nhòa. Anh không quá dồn dập tấn công đối phương, Choi Si Hun gây ấn tượng bởi vẻ dịu dàng, hiền lành, ôn hòa. Anh một lòng hướng về Song Ji A suốt chương trình nhưng không được hồi đáp.

Thời điểm mới tham gia Single's Inferno, Choi Si Hun cũng gây chú ý khi có mối quan hệ thân thiết với Kwon Hyun Bin/ VIINI - người mẫu của YG KPlus, cựu thành viên của JBJ, cựu thực tập sinh của Produce 101 mùa 2.

Điều này cũng không lạ, bởi Choi Si Hun và Kwon Hyun Bin từng đóng chung trong web-drama Cafe Kilimanjaro vào năm 2020. Hyun Bin đóng chính, còn Choi Si Hun trong vai một trong các thành viên của ban nhạc.

Choi Si Hun từng nằm trong đội hình của TRIPLEME - nhóm nam 6 thành viên dưới trướng Polaris Ent. Nhóm có kế hoạch ra mắt vào năm 2020 nhưng kế hoạch không được thực hiện.

Không debut với tư cách thần tượng, Choi Si Hun hoạt động với tư cách người mẫu và diễn viên. Anh góp mặt trong chủ yếu các bộ web-drama nhưng không gây được nhiều tiếng vang, như I Started Following Romance, Standby Curator, Clumsy Love. Sau khi được chú ý với Single's Inferno, Choi Si Hun đóng vai phụ trong bộ boylove New Employee nhưng cũng không quá nổi.

Hậu Single's Inferno, Choi Si Hun vướng vào ồn ào làm việc ở quán bar, kiếm tiền từ việc "giải khuây" cho các phú bà. Nhưng anh lập tức lên tiếng phủ nhận cực gắt: "Tôi chưa từng làm việc gì xấu xa trong đời và luôn sống ngay thẳng. Tôi có thể lấy mạng sống mình để đặt cược với lời đồn kia. Xin lỗi vì tôi dùng 'mạng sống' một cách cực đoan như thế, nhưng thành thực là tôi không biết phải thuyết phục mọi người bằng cách nào hơn".

Choi Si Hun đang vừa là người mẫu quảng cáo cho một số sản phẩm, vừa quản lý một quán ăn ở Jongno, Seoul. Instagram của anh hiện sở hữu hơn 827K lượt theo dõi.