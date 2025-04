Album “Theater Of Dreams” của Đông Nhi: Đẹp, phong phú nhưng "chưa đủ wow"

HHT - Phần phim mới nhất của thương hiệu “Transformers” là “Transformers: Rise of The Beasts” đã lên sóng Netflix và nhanh chóng có mặt trong Top 10. Có rất nhiều phần phim về các rô-bốt biến hình, dưới đây là thứ tự từ phần dở nhất đến hay nhất.

HHT - "Ôm Em Thật Lâu" đánh dấu sự trở lại mới mẻ và có phần già dặn của MONO so với những ca khúc vui tươi, bắt tai trước đó. Tuy nhiên, nỗ lực thay đổi của giọng ca Gen Z có lẽ cần thêm nhiều thời gian hơn để thực sự "chín" mà không cần cố "ép".

HHT - Bộ phim tình cảm hài “Potato Lab” do Kang Tae Oh và Lee Sun Bin đóng chính “chìm nghỉm” giữa các phim truyền hình lên sóng trong tháng Ba. Chuyện tình nảy mầm giữa những củ khoai tây hài hước, nhưng chẳng may lại thiếu đi một chút sâu sắc.