Âm nhạc gặp gỡ thế giới ảo: Câu chuyện tuổi 17

Hành trình từ niềm đam mê âm nhạc cùng cây kèn clarinet đến chàng trai 17 tuổi tích cực tham gia các dự án gây quỹ và hoạt động nghệ thuật của Đinh Thành An, học sinh trường Reigate Grammar School Vietnam (RGSV).

Niềm đam mê âm nhạc với vai trò clarinetist

Từ năm 2020, Đinh Thành An đã tham gia dàn hợp xướng của trường RGSV với vị trí người chơi kèn clarinet số 2. Bạn cùng dàn hợp xướng bao gồm 65 thành viên đã có hai buổi biểu diễn hòa nhạc vào tháng 10/2023 và tháng 3/2024 tại Nhà hát lớn TP. Hà Nội cũng như nhiều lần tham gia biểu diễn tại trường. Chính sự kiên trì và đam mê với âm nhạc đã rèn luyện cho Thành An tính kỷ luật, sự phối hợp nhịp nhàng với đồng đội, góp phần vào thành công của dàn hợp xướng.

Con đường theo đuổi Thiết kế Tương tác & Hoạt hình

Ngoài âm nhạc và học tập, Thành An dành phần lớn thời gian của mình để vẽ. Tình yêu sâu sắc với nghệ thuật đã và đang thúc đẩy chàng trai sinh năm 2007 quyết tâm theo đuổi ngành Thiết kế Tương tác & Hoạt hình (Animation and Interactive Design) trong tương lai.

Để chuẩn bị cho ngành học này, Thành An đã tập trung xây dựng một portfolio nghệ thuật ấn tượng, bao gồm các tác phẩm vẽ tay với nhiều thể loại khác nhau như tranh màu acrylic, tranh sơn dầu, tranh màu nước theo chủ đề đa dạng từ tĩnh cho tới động.

Ông Minh Vũ, Giám đốc nghệ thuật & sáng lập ArtbyMinh chia sẻ: “Thành An có thể dành những 5 - 6 tiếng đồng hồ liên tiếp để vẽ và chỉnh sửa cho đến khi bạn vừa ý. Sự kết hợp giữa tài năng thiên phú và khát vọng phát triển bản thân đã giúp bạn tiến bộ vượt bậc trong lĩnh vực nghệ thuật.”

Dự án làm game “The Maze Runner”

Thành An đã kết hợp tính nghệ thuật và sự am hiểu công nghệ của mình để cho ra đời dự án phát triển game với tựa đề “The Maze Runner”. Ý tưởng cho trò chơi được lấy cảm hứng từ bộ phim nổi tiếng cùng tên.

Thành An chia sẻ: “Đây là một dự án quan trọng cho tương lai của em. Trong quá trình làm game, em đã học được cách sử dụng công cụ Blueprint để lập trình cũng như cách xây dựng một cốt truyện (storyboard) với nhiều giai đoạn, cách thiết kế cử động của nhân vật sao cho tự nhiên, sống động. Qua đây, em hiểu được công sức phải bỏ ra khi thiết kế một trò chơi và em mong có thể tiến xa hơn trong ngành học đầy thử thách và thú vị này.”

Ông Roger Huỳnh, nhà sáng lập học viện Caustics Digital, thành viên của Hiệp hội Hiệu ứng Hình ảnh quốc tế VES nhận xét: “Tôi đã hướng dẫn An trong năm qua. Khi An mới bắt tay vào dự án, bạn ấy không có kiến thức chuyên môn về phát triển trò chơi 3D. Tuy nhiên, thông qua sự chăm chỉ và niềm đam mê học hỏi thực sự, An đã rất tiến bộ. Tôi đã hướng dẫn An về hoạt hình 3D với Maya và phát triển trò chơi bằng Unreal Engine. Bạn luôn luôn hừng hực khí thế chiến đấu để liên tục thúc đẩy bản thân cải thiện. Nhờ sự kiên trì của mình, An đã tạo thành công một trò chơi 3D cơ bản từ đầu, thể hiện cả kỹ thuật chuyên môn và khả năng giải quyết vấn đề đầy sáng tạo của mình.”

Ông Lưu Quốc Thái, Chuyên gia Kỹ thuật Hoạt hình tại Epic Games, Inc., nhận xét: “Tôi rất ấn tượng với tư duy sáng tạo và niềm đam mê của An. Bạn có khả năng về game art khiến trò chơi trở nên sống động với một câu chuyện hấp dẫn. Đây là điều hiếm gặp ở tuổi 17 và hứa hẹn cho một tương lai tươi sáng.”

Phó Chủ tịch kiêm Trưởng ban thiết kế dự án Green Gables

Bên cạnh nghệ thuật, Đinh Thành An còn tham gia vào các hoạt động xã hội với vai trò Phó Chủ tịch kiêm Trưởng ban Thiết kế của dự án “Green Gables”. Đây là một dự án gây quỹ để xây dựng trường học cho trẻ em vùng cao thông qua các hoạt động kinh doanh như bán lì xì, bán đồ ăn tại các lễ hội, tham gia thi đấu thể thao, v.v…

Thành An đóng vai trò là thiết kế chính cho các ấn phẩm để kinh doanh và xây dựng các kế hoạch gây quỹ hợp lý, thu hút. Dự án đã thành công rực rỡ khi gây quỹ được 1,2 tỷ đồng để xây dựng trường học tại bản A Má và A Lá, xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

Có thể thấy những dự án và hoạt động mà Đinh Thành An đã và đang tham gia không chỉ góp phần phát triển bản thân mà còn mang lại giá trị tích cực cho cộng đồng. Với sự cống hiến và nỗ lực không ngừng, tin rằng con đường tương lai của cậu bạn 17 tuổi này sẽ rất sáng lạn trong lĩnh vực Thiết kế Tương tác & Hoạt hình (Animation and Interactive Design) và các dự án sáng tạo khác.