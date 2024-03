Âmiuoi gia nhập hội cover "Từng Là", đâu là clip "cứa tim" người nghe nhất?

HHT - Đại tiểu thư Hong Hae In của “Queen of Tears” rất chuộng mặc quần tây với áo sơ mi thanh lịch nhưng cũng không kém phần sang chảnh. Ngoài đời, Kim Ji Won cũng thường chọn quần tây nhưng chẳng ngờ cô lại mắc lỗi với chính item tưởng như phổ thông này.

HHT - Những ngày gần đây, bản speed up (tăng tốc độ) ca khúc "Love You To The Star" của Đỗ Hoàng Dương bất ngờ viral rần rần trên TikTok. Chiếc trend “đốn tim” các Gen Z bởi giai điệu và vũ đạo quá đáng yêu.