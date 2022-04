Ảnh cưới với vợ cũ của TikToker 6 triệu follower Đạt Villa bị "đào" lại khắp mạng xã hội

HHT - Thời điểm BTC Miss World Vietnam 2022 tung bộ ảnh của Top 16 Người đẹp Du lịch, không ít netizen đã thắc mắc vì sao có một nhóm chỉ còn lại có 3 thí sinh, thiếu vắng hình ảnh của Nam Em. Mới đây, khi tập 4 của phần thi Người đẹp Du lịch được phát sóng, lý do cho sự vắng mặt của Nam Em trong bộ ảnh mới được hé lộ.

HHT - Liên quan đến vụ cháy nhà khiến 5 người tử vong xảy ra tại phường Kim Liên (Đống Đa, Hà Nội), chiều ngày 21/4, lãnh đạo Công an TP Hà Nội cho biết Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) đang phối hợp với Công an quận Đống Đa điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn.