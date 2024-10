Tái xuất màn ảnh sau 3 năm, phần cuối "Venom" có gì mà khiến fan Marvel lo sợ?

HHT - Sắp sửa đổ bộ màn ảnh cuối tháng 10 này, "Venom: The Last Dance" vẫn chưa ngưng việc nhận được những nghi vấn về thực hư lời từ biệt lẫn chất lượng nội dung phim.

Trong Venom: The Last Dance, Eddie Brock (Tom Hardy) và Venom đều đối mặt với những thách thức mang tính sống còn. Khi Venom phải tiếp nhận sự thật rằng cả quân đoàn quái vật đang đổ bộ vào Trái Đất để tìm gã, thì Eddie lại bị chính lực lượng đặc nhiệm của hành tinh này truy sát vì họ xem anh như mối nguy cần phải diệt trừ.

"The Last Dance" ám chỉ điều gì?

Cụm từ The Last Dance (Điệu Nhảy Cuối) trong tựa phim có thể đại diện cho nhiều thứ, song có hai hàm ý dễ được nhìn ra nhất, trước tiên phải kể đến lời tạm biệt dành cho nam tài tử Tom Hardy sau hơn 6 năm anh gắn bó với nhân vật.

Tom Hardy đến với Venom sau khi vang danh với thương hiệu đình đám Mad Max không lâu. Dù được nhận xét là chưa phát huy được hết tài năng diễn xuất trong chuỗi phim này, nam tài tử vẫn là nhân tố hút khán giả ra rạp ở hai phần phim trước.

Hiện tại, phần mới Venom: The Last Dance được xác nhận là dự án cuối mà Tom Hardy xuất hiện với vai diễn Eddie Brock trong chuỗi phim Venom của Sony.

Song hành với lời từ biệt của nam diễn viên chính, cụm từ The Last Dance cũng có thể là lời dự báo về kết cục của bộ đôi Eddie - Venom. Sau khi đối đầu nhiều kẻ thù chung ở hai phần trước, mối quan hệ của Eddie và "vật ký sinh" Venom đã trở nên thân thiết hơn nhiều. Tuy nhiên, khi bị săn đuổi bởi cả hai thế giới trong phần mới, bộ đôi này sẽ phải đối mặt với nhiều trường hợp và quyết định sinh tử.

Từ những nội dung được tiết lộ trong trailer đầu tiên, lời tuyên bố quyết tâm truy sát Eddie của tổ chức bí mật do giáo sư Payne cầm đầu, cho đến dòng chữ "Til death do they part" được nhà phát hành lồng ghép vào poster chính thức đều là những dấu hiệu ám chỉ Eddie, Venom hoặc tệ hơn là cả hai có thể hy sinh sau đại kết cục.

Câu hỏi về vấn đề chất lượng

Phần một Venom (2018) nhận về 30% điểm, phần hai Venom: Let There Be Carnage (2021) nhận 57% điểm "cà chua thối", đều bị xếp vào hàng "phim dở" trên trang phê bình Rotten Tomatoes.

Trong chuỗi phim Venom do Sony Pictures sản xuất, các phần phim trước đều nhận về nhiều đánh giá tiêu cực từ giới phê bình quốc tế do nội dung nhàm chán, thiếu chỉn chu.

Điều đó khiến khán giả quan ngại ít nhiều về chất lượng của Venom: The Last Dance, nhất là sau loạt "bom xịt" siêu anh hùng gần đây của nhà Sony như Morbius hay Madame Web.

Ông Tom Rothman, chủ tịch của Sony Pictures khẳng định rằng Venom: The Last Dance sẽ là phần cuối cùng trong SSU (Vũ trụ Spider-Man do Sony xây dựng). Vẫn chưa rõ liệu Eddie của Tom Hardy có hy sinh như trong giả thuyết hay không, nhưng điều mà nhà phát hành đã khẳng định là nhân vật này tạm thời sẽ không được khai thác nữa.

Vì vậy, bên cạnh những nghi vấn của khán giả về chất lượng phim, cộng đồng người hâm mộ vẫn mang chút kỳ vọng vào hồi kết của nhân vật phản anh hùng đình đám này của nhà Marvel. Liệu Sony sẽ chỉ mang đến một tác phẩm ảm đạm như cũ, hay đây sẽ là "vũ điệu cuối cùng" hoành tráng, mãn nhãn và đáng mong đợi?

Venom: The Last Dance dự kiến công chiếu màn ảnh rộng vào ngày 25/10 tới.

Một số bình luận của netizen:

"Cá nhân tôi vẫn không tin phần này là kết thật đâu, gần đây mấy phim về nhân vật Marvel có xu hướng níu kéo người cũ mà."

"Cũng đã đến lúc để Tom Hardy nghỉ ngơi rồi, ổng phải chịu cái thương hiệu dở tệ này bao năm."

"Sao ai cũng đồn sẽ có người hy sinh vậy? Tôi không muốn chứng kiến ai phải chết đâu."

"Không lẽ ai cũng nghĩ Sony đưa phản diện tầm cỡ như Knull lên màn ảnh rồi xử trong một phần phim thật á?"

"Có khi không chết mà được kéo qua MCU giống Deadpool á, mọi người đừng lo quá."

"Phần cuối mà dở nữa thì xứng đáng bị chê nha."

"Làm một màn hoành tráng cho xứng đáng là hồi kết nào."