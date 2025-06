Anh Trai - Em Xinh hội ngộ: Ánh Sáng AZA hát tiếng Nhật, Dương Domic - JSOL "tiểu phẩm"

HHT - "Top Hit Gala 2025 - Battle of The Stars" và "Chị Đại Làng Mốt" là hai chương trình thực tế dự kiến ra mắt trong năm nay. Trong đó, "Chị Đại Làng Mốt" được xem là "phiên bản Chị Đẹp" của ngành thời trang vì quy tụ những người mẫu, người đẹp đình đám thuộc thế hệ vàng son.

HHT - Tại buổi ra mắt show Em Xinh "Say Hi", đứng trước tình huống Tiên Tiên bị nhận xét "kém duyên" về ngoại hình, Phương Mỹ Chi đã nhanh chóng phản bác, dành nhiều lời khen "có cánh" cho đàn chị. Trong khi đó, rapper Pháo được mọi người nhận xét "slay" giống một Anh Trai "Say Hi".