"Anh trai" kết hợp "Em xinh": Quang Hùng MasterD nổi bật, NEGAV, Hùng Huỳnh chưa đã

HHT - Live stage 2 của Em Xinh "Say Hi" với sự kết hợp giữa các "Em xinh" với dàn khách mời gồm Tăng Duy Tân và 7 "anh Trai" đã mang đến những tiếc mục mãn nhãn. Trong khi Tăng Duy Tân, Quang Hùng MasterD gây ấn tượng với màu sắc riêng thì "anh trai" NEGAV và Gemini Hùng Huỳnh để lại tiếc nuối khi chưa bộc lộ hết tài năng.

Tại Live stage 2, Em Xinh "Say Hi", dàn "Em xinh" biểu diễn cùng các khách mời nam, mang đến cho khán giả 8 bài hát với những "gia vị" riêng biệt. Ngoài thành tích mà các đội đạt được, phần hỗ trợ của các "Anh trai" trong mỗi bài hát cũng được khán giả dành nhiều sự quan tâm.

Tiết mục Em Chỉ Là với sự kết hợp của Tăng Duy Tân và các “Em xinh” Bích Phương, Hoàng Duyên, LyHan, Muộii đã xuất sắc giành được số điểm cao nhất trong tổng 8 bài hát. Với vai trò là người triển khai sườn bài đầu tiên, Tăng Duy Tân chia sẻ những khó khăn trong quá trình tạo nên bài hát: "Em chỉ là là một bài hát khác so với 7 bài hát còn lại, nó đi ở nhịp 6/8, là một cái nhịp không hề đơn giản. Nó phải hay từ trong từng nốt nhạc và từng lyrics một. Cái khâu làm cho Tân mất thời gian nhất là cái lyrics”.

Với giọng hát trầm lắng, Tăng Duy Tân gây ấn tượng với khán giả ngay từ những câu hát đầu tiên. Giai điệu da diết kết hợp với giọng hát trong trẻo của 4 “Em xinh” đã khiến Em Chỉ Là tạo nên dấu ấn riêng, được netizen ưu ái ví như Hào Quang phiên bản nữ.

“Linh vật top 1” Pháp Kiều thành công “nhả vía” cho Không Đau Nữa Rồi. Đội có "xà nữ" giành hạng nhất vòng đấu đầu tiên và hạng nhì Live stage 2 với 185 điểm. Pháp Kiều thể hiện khả năng rap trên nền nhạc ballad du dương, gây ấn tượng với phần trình diễn nhập tâm như một người đang đau khổ trong tình yêu.

Khi được MC Trấn Thành hỏi lý do đầu tư trang phục “nổi bật” hơn các thành viên khác, Pháp Kiều dí dỏm chia sẻ: “Với tư cách là một khách mời, em muốn mang hình ảnh đẹp đẽ vào chương trình và vào cái đội này để mong là mình có một số điểm cao để đội mình được thứ hạng cao chứ không phải em muốn "chặt chém" ai hết”.

“Anh trai” Quang Hùng MasterD được netizen ví như “hổ về rừng” khi làm nổi bật màu sắc âm nhạc của mình trong ca khúc Gã Săn Cá. Trong vai một “gã săn cá”, Quang Hùng MasterD đốn tim khán giả với nhan sắc cuốn hút và giọng hát có phần ma mị, phù hợp với tinh thần của bài hát.

“Anh trai” WEAN gây ấn tượng với khán giả trong phần rap battle với “Em xinh” Pháo Northside trong ca khúc Hề. Vẫn chất giọng trầm ấm và thần thái lạnh lùng, WEAN ban đầu trong vai một chàng trai đào hoa, gây thương nhớ cho các “Em xinh”. Nhưng ngay sau đó, nam rapper liền bị các chị em “đánh hội đồng” khiến khán giả “cười ngất”.

Hề là tiết mục duy nhất trong 8 tiết mục có sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại. WEAN cho biết anh đã phải thay đổi phong cách rap để dù hiện đại nhưng vẫn giữ được nét dân tộc của bài hát.

“Anh trai” Dương Domic được các “Em xinh” trong đội đánh giá là một trong những mảnh ghép không thể thiếu. Dù chỉ góp giọng trong một đoạn ngắn của bài hát We Belong Together nhưng giọng ca Mất Kết Nối vẫn để lại ấn tượng trong lòng khán giả nhờ giọng hát cao vút và visual hút mắt. Dương Domic cũng bày tỏ niềm tự hào khi đồng đội phải chuẩn bị trong thời gian gấp rút: “Mọi người có thể biết là hồi xưa chúng tôi cũng có một bài khá là gấp đó chính là ca khúc Sao Hạng A. Cho nên là mình hiểu và mình tự hào về chị em”.

Phần thể hiện của NEGAV trong tiết mục Perfect được cho là chưa bung toả được hết sức hút của nam rapper. Một số khán giả cho rằng phong cách sáng tác của NEGAV hơi thiên hướng nhẹ nhàng, chưa đủ để làm nổi bật bài hát. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng chất giọng “ngọt” của NEGAV đã góp phần tạo nên sự hòa quyện cho bài hát.

“Giám đốc truyền thông” JSOL khiến các “Em xinh” bất ngờ với sự tâm huyết trong việc xây dựng concept sân khấu. JSOL còn tạo nên sự hoài niệm cho khán giả khi tái diễn vũ đạo “viral” của ca khúc Love Sand. Trong phần trình diễn Red Flag, JSOL xuất hiện xuyên suốt, thể hiện đủ khả năng hát, rap, nhảy.

“Anh Trai” Gemini Hùng Huỳnh được người hâm mộ gọi là “cỗ máy nhảy” của tiết mục Điều Em Luôn Mong Muốn. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng Hùng Huỳnh chưa thực sự làm tốt vai trò hỗ trợ của một khách mời khi không góp phần sáng tác hoặc biên đạo cho tiết mục.

Trong livestream vào tối 29/6, Hùng Huỳnh cho biết anh cũng cảm thấy mình cần có trách nhiệm đóng góp nhưng các “Em xinh” đã hoàn thành bài từ sớm. Các fan cũng bênh vực anh rằng các "Anh trai" chỉ được mời đến hỗ trợ và không bắt buộc phải tham gia vào khâu biên đạo hay sản xuất nhạc. Ở Anh Trai "Say Hi", hầu hết khách mời nữ cũng không can thiệp nhiều vào khâu sản xuất, dàn dựng của các "Anh trai".