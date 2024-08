Anh Trai Say Hi: Các "anh trai" được "hồi sinh" phút chót, thứ hạng của WEAN gây sốc

HHT - Live stage 4 chính thức khép lại, 4 "anh trai" tiếp theo phải chia tay chương trình gồm Hùng Huỳnh, Quang Trung, Ali Hoàng Dương và WEAN LE. Trong đó, màn "quay xe" phút chót với luật "hồi sinh" khiến netizen ngỡ ngàng.

Thành tích của WEAN LE gây xôn xao, luật "hồi sinh" bất ngờ

Anh Trai "Say Hi" vừa lên sóng tập 11, công bố bảng xếp hạng sau khi các đội hoàn thành phần trình diễn ở live stage 4. Trong đó, đội duy nhất bước vào vòng an toàn gọi tên các thành viên team HURRYKNG, các thứ hạng 2 - 3 - 4 lần lượt thuộc về team Anh Tú Atus, Erik, Rhyder. Sau khi Jsol được đội HURRYKNG quyết định cứu với lý do có tố chất phù hợp với thành viên nhóm nhạc nhất, nhóm 6 "anh trai" có số điểm cá nhân thấp nhất phải dừng chân gồm Ali Hoàng Dương, Quang Trung, Hùng Huỳnh, Song Luân, WEAN LE, Captain Boy.

Tuy nhiên, chương trình đã có màn "quay xe" vào phút cuối khiến netizen ngỡ ngàng. Theo đó, MC Trấn Thành thông báo vì số lượng thành viên để lập đội hình mới cho đêm chung kết còn thiếu nên chương trình sẽ có thêm luật "hồi sinh". Các "anh trai" thuộc nhóm an toàn tiến hành bình chọn 2 thành viên đi tiếp. Sau cùng, Song Luân và Captain Boy được nhiều "anh trai" "đặt ngôi sao hy vọng" nhất và 4 thành viên còn lại phải chia tay chương trình.

Trong đó, kết quả "hồi sinh" khá trùng khớp với bảng điểm xếp hạng từ khán giả tại trường quay đánh giá về phần trình diễn của các "anh trai": Captain hạng 14/20 và Song Luân hạng 16/20.

Bên cạnh bày tỏ sự tiếc nuối với các "anh trai" phải chia tay chương trình, cư dân mạng bắt đầu thảo luận nhiều về thứ hạng của WEAN. Bởi ở live stage 3, WEAN vừa nắm giữ "hào quang" Top 1 thì ở vòng này nam rapper lại "tụt dốc không phanh", xếp thứ 15, thậm chí có tên trong danh sách bị loại.

Nhiều ý kiến nhận thấy sự "bất ổn" về bảng điểm được công bố khi những thành viên như Ali Hoàng Dương, Hùng Huỳnh, Jsol liên tục "đội sổ", có số điểm cách xa so với các thành viên còn lại trong đội dù phần trình diễn nhận về nhiều đánh giá tích cực. Jsol còn được HIEUTHUHAI, Isaac nhận xét là một nhân tố all-rounder, phù hợp góp mặt trong một nhóm nhạc.

Trước đó, Negav cũng từng khiến khán giả ngỡ ngàng khi vòng trước vừa được vinh danh hạng nhất, làm đội trưởng thì vòng sau đã rơi thẳng hạng 16 dù các ca khúc ra mắt liên tục giữ leo Top Trending.

Dàn "anh trai" gửi lời tâm tình

Trước cảnh 2 thành viên còn lại của gia đình 10/10 phải rời chương trình, đội trưởng Anh Tú Atus không nói nên lời, chỉ ngậm ngùi ôm tạm biệt các anh em.

Trên trang cá nhân, Phạm Đình Thái Ngân xúc động nhắc về 10/10, đón Quang Trung và Hùng Huỳnh sau live stage 4. Bên cạnh đó, Đức Phúc gửi gắm đến Hùng Huỳnh - người em vừa chung đội: "Mãi yêu, trân trọng tài năng và sự cố gắng của chàng trai này". Giọng ca Hơn Cả Yêu cũng bày tỏ sự trân trọng dành cho Quang Trung vì tinh thần luôn vui vẻ, nhiệt tình khi đến chương trình và hứa hẹn sẽ có một cuộc hội ngộ cùng Quang Trung và Hùng Huỳnh.

"Anh trai" Nicky gửi lời động viên và chào đón các thành viên "Phượng Hoàng Lửa" về nhà: "Thiệt sự mừng cho Ali và WEAN vì dù gì nhờ Anh Trai "Say Hi" mà đến gần với khán giả hơn. Ali đã được mọi người yêu mến và ngày càng công nhận sau vô vàn nỗ lực bao năm tháng qua. Từ những ngày cùng phòng với mình, ngủ cùng nhau anh em tâm sự cả đêm đến những ngày cùng... 'đội sổ' Anh Trai Say Hi.WEAN thì gần gũi hơn vì em nó lên truyền hình lộ ra cái đứa bé bên trong vừa thú vị lại vừa đáng yêu".