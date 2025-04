Anh Trai "Say Hi" công bố concert D-6 tại Hà Nội, dàn anh trai "úp mở" chưa dừng lại

HHT - Trang fanpage chương trình Anh Trai "Say Hi" vừa hé lộ thông tin về concert D-6 - concert cuối cùng của mùa 1 ATSH sẽ diễn ra vào ngày 10/5 tại Thủ đô Hà Nội.

Trưa ngày 3/4, trang fanpage chính thức của chương trình Anh Trai "Say Hi" bất ngờ đăng tải thông báo ra mắt đêm concert D-6, hẹn gặp Hi Mom, Hi Dad vào ngày 10/5 tới, tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Thủ đô Hà Nội. Ban tổ chức (BTC) cho biết thêm concert D-6 là concert Anh Trai "Say Hi" mùa 1 cuối cùng tại Việt Nam, cũng là lễ hội âm nhạc, thời trang và fan project quy mô nhất xuân - hè 2025. Đặc biệt, BTC hé lộ sẽ có "quyền lợi mua vé cực khủng tri ân người hâm mộ".

Thông tin concert đổ bộ Hà Nội nhanh chóng thu hút lượng tương tác khủng, hàng ngàn bình luận của fan bày tỏ sự háo hức, mong chờ. Dù bị "đánh úp" bất ngờ nhưng nhiều khán giả hóm hỉnh cho biết: "Chưa đủ wow, phải tổ chức nhiều ngày nữa", "Rồi khi nào D-7, BTC thả hint luôn đi", "Thông báo concert cuối cùng tại Việt Nam, vậy là định sang Mỹ tổ chức tiếp hả"...

Dàn "anh trai" cũng nhanh chóng góp vui, "cừu bông Shaun The Sheep" JSOL phấn khích: "Được rồi, lên đồ cho Best rehearsal dần thôi". Vũ Thịnh cho biết đã sẵn sàng bùng nổ cùng tiết mục Icon. Còn Anh Tú Voi gây hoang mang với "mảng miếng" hôm đó tui bận diễn sự kiện... Anh Trai Say Hi.

Trong khi đó, Phạm Đình Thái Ngân mạnh dạn "tuyên chiến" cùng BTC: "Vậy là bắt đầu spoil Day 7 được rồi" khiến fan vừa mừng vừa lo. Bởi lẽ, ngay từ khi concert D-5 kết thúc, Thái Ngân, JSOL, Vũ Thịnh... là những "anh trai" luôn tích cực "thả thính" về đêm concert D-6, đến mức bị ê-kíp mời lên công ty "ký biên bản".