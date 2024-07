Anh Trai Say Hi: Đức Phúc bị chê "sến", lậm phong cách "ngôn tình lãng mạn"

HHT - Sau khi tập 4 lên sóng, Đức Phúc nhận nhiều ý kiến trái chiều về ý tưởng lẫn phong cách dàn dựng sân khấu. Một số ý kiến thẳng thắn cho rằng "gu" ý tưởng của Đức Phúc có phần sến súa, quanh quẩn với những câu chuyện ngôn tình lãng mạn.

Trong tuần này, 4 đội lần lượt ra sân, bước vào vòng đấu loại trừ trực tiếp đầy căng thẳng khi có 6 thành viên ở những đội thua sẽ phải ra về. Mở màn chương trình là ca khúc Love Sand team HIEUTHUHAI, tiếp đến là Catch Me If You Can đội Negav, Thi Sĩ (Song Luân) và kết thúc với tiết mục Hít Drama của nhóm đội trưởng Isaac.

Trong đó, phần lớn khán giả bất ngờ trước sân khấu dàn dựng như một MV của ca khúc Thi Sĩ - trình diễn bởi Đức Phúc, Erik, Phạm Anh Duy và Tage. Sau khi được Song Luân "san sẻ" áp lực đội trưởng, Đức Phúc đứng ra đảm nhận vai trò biên kịch, lên ý tưởng concept biểu diễn cho team Thi Sĩ. Nói về phần thi đòi hỏi phải có yếu tố vừa hát vừa trình diễn, giọng ca Hơn Cả Yêu nhận định: "Bài 'Thi Sĩ' rất nặng về câu chuyện, phải diễn xuất, phải có một kịch bản rất là hay".

Quán quân Giọng hát Việt 2015 không lựa chọn 3 gương mặt diễn viên lành nghề là Song Luân, Anh Tú Atus và Quang Trung vào vai nam chính mà quyết định kết hợp cùng các thành viên còn lại. Tuy nhiên, nhờ đó khán giả lần đầu tiên được thấy Tage - một rapper gai góc từ "giao diện" đến cá tính âm nhạc đặt bút viết những câu rap theo giai điệu Ballad, hóa thân thành một chàng thi sĩ lãng mạn trên sân khấu.

Sau phần trình diễn nhẹ nhàng, sâu lắng, khán giả hiện đang tiếp tục thảo luận sôi nổi về đường hình, không gian bối cảnh sân khấu của câu chuyện mà Đức Phúc xây dựng: Một chàng trai xuyên không mang theo 4 cung bậc cảm xúc hạnh phúc, nỗi buồn, tức giận và hoài niệm khi đơn phương về một người con gái. Netizen dành lời khen ngợi: "Nể phục bạn Đức Phúc. Sự nghiêm túc, sáng tạo trong công việc quá tuyệt vời", "Bài Thi Sĩ hát hay, quay bối cảnh đẹp như xem MV luôn, team đầu tư mạnh dữ luôn"...

Tuy nhiên, không ít khán giả tỏ ra bức xúc vì phần chia khung hình, chia line không đồng đều giữa các thành viên. Trong khi Phạm Anh Duy không có nhiều cơ hội thể hiện, gần như lu mờ giữa giọng hát của Đức Phúc và Erik thì Tage lại lẻ loi, tách biệt khỏi khu vực của 3 thành viên còn lại.

Bên cạnh đó, dù không phủ nhận khả năng làm việc chuyên nghiệp, "gia trưởng nhưng lo được cho nhóm" của Đức Phúc. Một số ý kiến thẳng thắn cho rằng "gu" ý tưởng của Đức Phúc có phần sến súa, luôn gắn với những câu chuyện ngôn tình lãng mạn. Khung cảnh hoa anh đào rơi, lá vàng bay, tuyết phủ trắng trong câu chuyện tình cảm về chàng thi sĩ và "nàng thơ" được nhận xét khá giống với mô-típ các phim truyền hình Hàn Quốc.

Trước đó, ở tiết mục Nỗi Đau Ngây Dại trong tập 2, đội trưởng Đức Phúc cũng khiến HIEUTHUHAI, Công Dương ngại ngùng. Các "anh trai" phải hóa thân thành những chàng hoàng tử cùng tranh giành, chinh phục một nàng công chúa nhờ các tài lẻ như ảo thuật, tặng hoa. Thậm chí, HIEUTHUHAI cũng từng thẳng thắn nhận xét ý tưởng của đàn anh "khá là sến".