Anh Trai Say Hi: Thứ hạng thấp của thủ khoa thanh nhạc Captain Boy khiến fan bức xúc

HHT - Em út của dàn Anh Trai "Say Hi" - Captain Boy gây chú ý với độ đa năng và tư duy âm nhạc sáng tạo. Mới đây, tin đồn nam rapper bị loại khiến khán giả tranh cãi.

Từ thủ khoa thanh nhạc đến thí sinh của những cuộc thi đình đám

Được biết đến qua Rap Việt mùa 3, cái tên Captain không còn xa lạ trong cộng đồng yêu Rap với hình ảnh năng động, lém lỉnh, sở hữu giọng hát hay và tư duy âm nhạc mới mẻ. Trong chương trình, anh chàng đã “bỏ bùa” fan với bản hit Rolling Down và cùng UMIE tạo nên cơn sốt tình yêu "sôcôla kẹo mút" với Baby Gọi Cho Anh.

Anh chàng tên thật là Hoàng Đức Duy, sinh năm 2003 tại Hòa Bình, xuất thân từ gia đình nhà giáo, có mẹ là Hiệu trưởng một trường THPT. Nam rapper có niềm đam mê với âm nhạc và từng dấn thân vào nhiều cuộc thi lớn như: Giọng Hát Việt Nhí (2015), King Of Rap (2020),… Nhưng mãi đến Rap Việt (2023), cái tên Hoàng Đức Duy cùng “rap name” Captain mới thật sự tỏa sáng.

Ngoài ra, Captain còn sở hữu profile “học bá” khi là Thủ khoa thanh nhạc khoa Âm nhạc ứng dụng, trường Đại học Thăng Long. Hậu Rap Việt, Captain bất ngờ đổi nghệ danh thành Captain Boy và ra mắt 2 ca khúc thịnh hành: Quên Dần Quên, Mong Em Sẽ Cố Quên.

Em út “đa-zi-năng”, cân mọi biệt tài của dàn Anh Trai “Say Hi"

Dừng chân đầy tiếc nuối tại Rap Việt mùa 3, Captain Boy tái xuất đấu trường âm nhạc với vị trí “em út” trong Anh Trai "Say Hi". Xuất hiện trong dàn 30 Anh Trai, Captain Boy được đánh giá là tân binh “khủng long” khi một mình cân được rất nhiều lĩnh vực.

Nam rapper xuất sắc giành 2 chiến thắng liên tiếp với màn biểu diễn cùng liên minh 2 do Anh Tú Atus đứng đầu và team No Far No Star do Song Luân dẫn dắt. Được biết, Captain cũng là một trong những người đứng sau phối nhạc và sáng tác hai bài trên. Ngoài khả năng phổ nhạc, viết lời, nam rapper sinh năm 2003 còn mang lên sân khấu một màn trình diễn ghi-ta điện đầy mãn nhãn.

Sau hai màn chiến thắng đầy thuyết phục, Captain lại là thành viên duy nhất của No Far No Star xuất hiện trong phòng "Sỏi Đá" dành cho những Anh Trai có thứ hạng thấp. Trong tập 3, hình ảnh Captain ngồi thất thần nhìn bảng điểm thứ hạng khiến fan xót xa đòi công bằng cho nam rapper.

Nam rapper Gen Z đứng hạng 28/30, thua cả những thành viên của nhóm thứ hạng 6/6 như Phạm Đình Thái Ngân, Quang Trung… Cùng với nghi vấn sẽ là một trong sáu thành viên bị loại trong tập 4, netizen khó hiểu về luật chấm điểm và liên tục bênh vực, đòi công bằng cho Captain.