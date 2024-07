Anh Trai "Say Hi": Negav chơi đẹp khi nhường phần rap cho Công Dương

HHT - Trong Anh Trai "Say Hi" tập 4, phần trình diễn ca khúc "Catch Me If You Can" của đội Negav, Quang Hùng MasterD, Nicky và Công Dương tiếp tục khiến fan phải "thả tim" và hào hứng bình luận.

Đội Negav gồm 2 nhóm nhỏ, trong đó nhóm đầu tiên gồm Negav, Công Dương, Quang Hùng MasterD và Nicky. Trong tập này, 4 nghệ sĩ cùng trình diễn bài Catch Me If You Can. Ở tuần trước, đội Negav đã rơi vào thế chật vật trong phiên đấu giá, không đấu giá được bài hát yêu thích trong lượt đấu giá đầu tiên.

Đội trưởng Negav cho biết: “Team em chưa có gì đúng như dự tính. Ban đầu tụi em tính rất nhiều, nhưng cuối cùng lại nhận về 2 bài được các Anh Trai đánh giá là nguy hiểm nhất trong các bài. Ngày hôm nay, em muốn chứng mình bài mà anh em nghĩ là nguy hiểm cho tụi em, tụi em sẽ chứng minh là bài này gây nguy hiểm cho mọi người”.

Sau khi lên sóng, nhóm của Negav đã chứng minh thực lực với phần trình diễn Catch Me If You Can rất "catchy" và tràn đầy năng lượng. Ở phần bình luận trên YouTube, người xem nhanh chóng bàn luận: "Negav rất cố gắng, bài của đội Negav có giai điệu sang, tạo hình cũng rất đẹp", "Quang Hùng MasterD, Negav chưa từng làm mình thất vọng", "Catch Me If You Can "dính" ngay từ câu đầu, Negav hát hay và "cưng" quá luôn", "Team Negav làm nhạc và ca từ đều quá hay", "Thích team của Negav quá, hậu trường hài hước, trình diễn cuốn hút"...

Người hâm mộ cũng nhận xét Negav "quá đáng yêu" khi nhường phần rap cho Công Dương. Tổng thể phần trình diễn của đội Catch Me If You Can cũng không gây tranh cãi khi mỗi người đều tỏa sáng theo cách riêng.

Công Dương gây bất ngờ với khả rap lẫn viết lời rap, Negav có cơ hội khoe giọng và nỗ lực dẫn dắt cả đội. Trong khi đó, Quang Hùng MasterD nhận về "nghìn like" nhờ chất giọng, cách luyến láy đặc trưng, Nicky thể hiện khả năng viết lời cho phần chorus.

Ở vị trí đội trưởng, Negav cũng rất tự hào khi 4 thành viên đều tham gia sáng tác: Quang Hùng là người viết melody cho bài Catch Me If You Can. Giọng ca hit Thủy Triều đã kết hợp tiếng Thái vào bài hát làm cho giai điệu của bài hát thêm mới lạ và cuốn ngay từ phút đầu. Công Dương cho biết: “Mình chưa bao giờ sáng tác nhạc, lần đầu tiên cầm bút sáng tác đoạn rap đó. Lời động viên của mọi người làm cho Dương cảm thấy có động lực hơn”.

Về vũ đạo, cả nhóm cùng biên đạo Lan Nhi đã quyết định chọn ý tưởng bàn tiệc đa sắc màu cho bài hát. Negav tuy chưa có nhiều kinh nghiệm làm đội trưởng nhưng đã phát huy hết sức để dẫn dắt cả team.

Negav cho biết bản thân anh chàng vẫn còn bị ám ảnh với cái bóng của anh Isaac quá nhiều: "Khi mình chạy sân khấu, mình không có nhìn đội hình, lâu lâu mình còn ngồi hỏi lại. Khi đội hình không đều, không đẹp mình không biết phải làm sao. Hồi trước khi anh Isaac bị như vậy, ảnh nghiêm túc bắt mọi người nhớ vị trí của mình, còn NEGAV vẫn chưa làm được chuyện đó”.