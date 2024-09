Anh Trai "Say Hi": Nicky dù bị loại sớm vẫn tham gia ghi hình tới tận Chung kết

HHT - Hoạt động trong showbiz 14 năm, Nicky tìm kiếm cơ hội ghi dấu ấn tại Anh Trai "Say Hi" nhưng đáng tiếc phải dừng chân sớm. Tuy nhiên, nam ca sĩ vẫn tiếp tục xuất hiện xuyên suốt show sống còn với các tư cách khác nhau khiến khán giả thích thú.

Nicky (tên thật Trần Phong Hào) là gương mặt có độ nhận diện với khán giả trẻ. Anh bắt đầu nhận được sự chú ý từ fan K-Pop với tư cách là thành viên nhóm nhảy St.319 từ năm 2011. Khác với dàn "trai xinh gái đẹp" cùng nhóm, Nicky được nhớ đến nhờ hình tượng chàng trai hoạt ngôn, đầy năng lượng.

Nicky tiếp tục có thời gian 2 năm làm thực tập sinh tại St.319 Entertainment, sau đó ra mắt trong boygroup MONSTAR vào năm 2016. Người hâm mộ dành nhiều lời khen ngợi tới tinh thần nỗ lực phát triển bộ kỹ năng "làm nghề" của Nicky. Anh chàng đảm nhận vị trí rap, nhảy chính trong nhóm. Khả năng ca hát, sáng tác của trưởng nhóm MONSTAR cũng được đánh giá là có nhiều tiến bộ.

MONSTAR vướng nhiều ồn ào, nhiều lần thay đổi thành viên, chính thức công bố tan rã vào tháng 7/2021. Nicky ở lại tiếp tục đồng hành với nhà St.319, hoạt động solo nhưng chưa có được dấu ấn nổi bật ở mảng âm nhạc.

Khán giả đa số thường biết đến Nicky với vai trò MC nhiều hơn là ca sĩ. Tính cách hài hước, khả năng giao tiếp khéo léo, "nảy số" nhanh nhạy của anh được đánh giá cao. Chính vì vậy, Nicky được mệnh danh là "ông hoàng ngoại giao" của Anh Trai "Say Hi". Người hâm mộ các "anh trai" khác đều rất ngỡ ngàng khi nhận ra Nicky là "quá khứ" của phần đông các thí sinh thi đấu show sống còn.

Ghi danh Anh Trai "Say Hi", người hâm mộ mong mỏi nam nghệ sỹ 29 tuổi có được cơ hội tỏa sáng, cháy hết mình với nghệ thuật sau thời gian dài lận đận. Nicky được nhận định là hội tụ đầy đủ yếu tố để có thể nhận được sự chú ý của khán giả đại chúng từ tài năng âm nhạc cho tới yếu tố giải trí hay độ nhận diện.

Anh có phần thể hiện tròn trịa trong sân khấu Hút sau đó bứt phá mạnh mẽ với Catch Me If You Can. Mỹ nam 9X "sáng bừng" nhờ phân đoạn xử lý chorus (điệp khúc) mượt mà trong ca khúc 12 triệu view, hit đầu tiên của Anh Trai "Say Hi". Gia nhập team của đội trưởng NEGAV ở live stage 2, tương tác dễ thương của Nicky với "team tiểu học" khiến khán giả thích thú.

Tuy nhiên, cuộc đua tại show sống còn quá khắc nghiệt, Nicky dừng chân đáng tiếc sau live stage 2. Anh nghẹn ngào chia sẻ: "Em còn rất nhiều thứ chưa kịp làm, không biết bao giờ mới có cơ hội nữa".

"Say bye" chưa bao lâu, khán giả nhiều lần gặp lại anh chàng trong những diễn biến tiếp theo của show sống còn. Sau khi dừng chân ở live stage 2, Nicky trở thành khách mời trong live stage 3, khách mời biểu diễn của sân khấu Anh Trai Nước Việt (live stage 4). Anh cũng góp mặt cổ vũ các anh trai trong đêm Chung kết.

Sự xuất hiện quen mặt của sao nam sinh năm 1995 giúp không khí hậu trường "ồn" hơn, "mặn" hơn nhờ khả năng tung hứng duyên dáng. Người hâm mộ cũng xúc động trước ánh mắt của nam nghệ sỹ khi chứng kiến anh em được tỏa sáng trên sân khấu dance battle, vốn là thế mạnh của Nicky.

Hậu chương trình, Nicky "đắt show", duy trì phong độ "ông hoàng ngoại giao". Anh đồng hành cùng các "Anh trai" Dương Domic, JSol với vai trò MC trong các sự kiện, họp báo truyền thông. Anh Trai "Say Hi" không chỉ đem lại cho Nicky "tiếng thơm" về tính cách hòa đồng, hài hước mà còn giới thiệu năng lực âm nhạc của anh tới đông đảo khán giả hơn. Người hâm mộ mong chờ Nicky có thể tận dụng hiệu ứng từ Anh Trai "Say Hi" để cho ra mắt sản phẩm âm nhạc solo trong tương lai gần.