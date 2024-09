Ali Hoàng Dương, Đức Phúc, Anh Tú có thực sự "lép vế" ở Anh Trai "Say Hi"?

HHT - Trước dàn nghệ sĩ trẻ đa tài, loạt quán quân của các cuộc thi ca hát không hề dễ dàng trong cuộc cạnh tranh suất ra mắt tại show sống còn Anh Trai "Say Hi".

Anh Trai "Say Hi" đã cho thấy sức hấp dẫn mãnh liệt, hút gần 5 tỷ lượt xem ở đa nền tảng sau 2 tháng lên sóng. Show sống còn này ghi nhận sự tỏa sáng của lứa sao trẻ Gen Z đa tài từ sáng tác, trình diễn cho tới tính giải trí. Trong khi đó, nhiều Quán quân của các cuộc thi ca hát là Ali Hoàng Dương, Đức Phúc, "Voi Bản Đôn" Anh Tú gây chú ý khi ghi danh Anh Trai "Say Hi" nhưng qua nhiều vòng thi vẫn gây tranh cãi về độ nổi bật, khả năng bứt phá khỏi vùng an toàn.

Quán quân Giọng Hát Việt 2017 Ali Hoàng Dương chật vật tại show sống còn. Thứ hạng bình chọn cá nhân của nam ca sĩ sinh năm 1996 bết bát đến khó tin. Nam Quán quân đứng chót bảng ngay trong vòng bình chọn đầu tiên. Đến live stage 3, Ali Hoàng Dương lại một nữa "đội sổ", xếp vị trí thứ 23/24 (Vũ Thịnh xếp cuối bảng, bị loại). Anh dừng chân sau live stage 4.

Tuy nhiên, nhiều khán giả cho rằng thứ hạng này không thực sự phản ánh đúng nỗ lực của Ali Hoàng Dương. Anh đã ghi dấu ấn với vocal ấn tượng trong ca khúc Regret đạt Top 1 Trending YouTube Music tại live stage 3 và có chiến thắng thuyết phục tại vòng thi dance battle giúp cả đội an toàn vào vòng sau.

Đức Phúc giành ngôi vị Quán quân tại Giọng Hát Việt 2015. Học trò của ca sĩ Mỹ Tâm sau đó sở hữu nhiều bản hit trăm triệu view đình đám. Sao nam 9X mang tham vọng lớn khi bước vào Anh Trai "Say Hi". Ban đầu, giọng ca Hơn Cả Yêu gặp khó khăn để tạo dấu ấn với khán giả khi liên tục lựa chọn các ca khúc trong dòng nhạc Ballad quen thuộc.

Tuy nhiên, khi về đội Rhyder để live stage 3, Đức Phúc ghi điểm với concept sân khấu I'm Thinking About You cùng khách mời tlinh, giúp đội đứng thứ nhất và vươn lên Top 1 Trending YouTube Music. Đức Phúc cũng giành thứ hạng 4 sau live stage 4, trở thành đội trưởng ở vòng Chung kết. Sân khấu solo của Đức Phúc cũng được đánh giá là một trong những màn trình diễn ấn tượng nhất trong chương trình cả về chất lượng âm nhạc và trình diễn.

"Voi Bản Đôn" Anh Tú là tên tuổi hot sau khi đoạt giải Quán quân The Masked Singer Vietnam 2023 (Ca Sĩ Mặt Nạ mùa 2). Mỹ nam 9X ghi danh Anh Trai "Say Hi" ngay sau đó, được khán giả kỳ vọng sẽ tiếp tục gây sốt. Tuy nhiên, những màn thể hiện có phần an toàn của anh, đặc biệt là với lựa chọn "dễ đoán" tại live stage 3 khiến Anh Tú "Voi" chưa thể bứt phá.

Giọng ca sinh năm 1992 có cơ hội "lật ngược thế cờ" khi giữ vị trí đội trưởng trong live stage 3. Tuy nhiên, phần thi Người Tình Của Nắng kết hợp với "bạn gái tin đồn" Lyly lại "thua đau". Tiết mục đứng thứ 6 - chót bảng khiến hai thành viên của team là Vũ Thịnh và Hải Đăng Doo phải dừng chân sớm tại show sống còn. Tiết mục Người Tình Của Nắng bị chê nhàm chán, thậm chí còn vướng ồn ào đáng tiếc với tác giả Hoàng Dũng.

Thực tế, Anh Tú "Voi" cũng nỗ lực thể hiện các tiết mục có vũ đạo, đu dây nhưng có lẽ vì cách thể hiện có phần "lành tính" nên khi đứng cạnh các "anh trai" nhiều mảng miếng như Anh Tú Atus, Negav, Song Luân... anh vẫn chỉ ghi dấu ấn chủ yếu qua giọng hát.

Dễ dàng nhận thấy, cả Ali Hoàng Dương, Đức Phúc và Anh Tú "Voi" đều là những cái tên sở hữu giọng hát nội lực, được khán giả nhớ mặt. Tuy nhiên khi xét trong bối cảnh show sống còn, các "anh trai" Quán quân còn hạn chế về mặt sản xuất âm nhạc, ý tưởng trình diễn và những "mảng miếng" hài hước đủ để thu hút khán giả.

Quán quân ấn tượng nhất của show có lẽ là Rhyder (Quang Anh) - Quán quân The Voice Kids 2013. Tuổi trẻ, gu âm nhạc thời thượng cùng bộ kỹ năng toàn diện từ sáng tác, trình diễn tới lãnh đạo giúp Rhyder được các "anh trai" săn đón, nổi bật xuyên suốt các vòng thi.