Quang Hùng MasterD "bắt tay" nam thần Thái Lan làm mới bản hit 27 triệu view

HHT - "Con cưng Thái Lan" Quang Hùng MasterD sẽ có màn hợp tác đáng mong đợi cùng "nam thần boylove" Gulf Kanawut. Bộ đôi mỹ nam làm mới ca khúc hit Thủy Triều từng ra mắt 4 tháng trước.

Gulf Kanawut vừa bật mí dự án âm nhạc mới trên trang cá nhân 4,8 triệu người theo dõi. Trong hình ảnh nhá hàng, người hâm mộ tò mò về danh tính của nam nghệ sĩ sẽ hợp tác cùng Gulf Kanawut.

Sau đó, Quang Hùng MasterD cũng đăng tải trạng thái mới, xác nhận sẽ góp giọng trong dự án này. Theo bài đăng, video ca nhạc sẽ được ra mắt vào ngày 10/7, được cho là phiên bản tiếng Thái của ca khúc hit Thủy Triều. Ca khúc Thủy Triều được Quang Hùng MasterD ra mắt vào 4 tháng trước, hiện hút 27 triệu lượt xem trên YouTube.

Quang Hùng MasterD và Gulf Kanawut từng có cơ hội hợp tác với nhau trên sân khấu. Vào năm 2022, khi Gulf Kanawut tổ chức fan meeting tại TP.HCM, bộ đôi mỹ nam có màn song ca hit Dễ Đến Dễ Đi "gây sốt". Vì vậy, người hâm mộ trông chờ vào màn kết hợp lần này của hai ngôi sao Việt - Thái.

Quang Hùng MasterD là trường hợp đặc biệt của làng giải trí Việt. Sao nam 9X có thời gian dài theo đuổi âm nhạc ở vai trò ca, nhạc sỹ, nhà sản xuất âm nhạc. Anh chàng "vụt sáng" nhờ ca khúc Dễ Đến Dễ Đi, trở thành cái tên được khán giả xứ Chùa Vàng yêu thích. Sao nam đến từ Huế sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo tại thị trường Thái Lan. Các sản phẩm âm nhạc của Quang Hùng MasterD được nhận xét phù hợp thị hiếu khán giả Thái Lan.

Trước Gulf Kanawut, Quang Hùng MasterD có màn hợp tác thành công với rapper F.Hero trong ca khúc Chỉ Còn Một Đêm (Last Dark). Quang Hùng MasterD hiện đang tham gia show thực tế Anh Trai "Say Hi". Động thái được cho là nỗ lực tạo dấu ấn tại thị trường Việt Nam của nam nghệ sỹ 27 tuổi.