Anh Trai "Say Hi" tung thông tin concert lần 2, nhiều khán giả đòi "thoát fan"

HHT - Hiện nay, thông tin chính thức của Concert 2 Anh Trai “Say Hi” được công bố gây nhiều ý kiến trái chiều. Bên cạnh sự ủng hộ cũng có không ít khán giả quyết định “quay lưng”.

Vừa qua, Anh Trai “Say Hi” chính thức thông báo về đêm Concert 2 của chương trình nhằm đáp lại sự yêu mến từ khán giả. Không chỉ gây bất ngờ vì địa điểm tổ chức “quen thuộc”, ekip còn nhận về làn sóng chỉ trích bởi thời gian tổ chức cận kề và sự "trùng hợp" gây tranh cãi.

Khác với dự đoán, đêm Concert 2 công bố địa điểm tổ chức “quen thuộc” là Thành phố Hồ Chí Minh trong sự hoang mang và thất vọng của các khán giả đến từ Hà Nội và những tỉnh thành khác. Nguyên văn chia sẻ của chương trình ghi rằng: “Chúng tôi chân thành gửi lời xin lỗi tới Quý khán giả ở các địa phương khác ngoài TP. Hồ Chí Minh. Vì nhiều lý do khách quan, Anh Trai "Say Hi" Concert 2024 hiện tại chưa đến được với Quý vị”.

Ngay lập tức, nhiều khán giả bày tỏ sự bức xúc trên mạng xã hội. Một bạn khán giả chia sẻ: “Muốn lan toả, muốn tiếng vang, muốn thật sự được công nhận thì phải mang Concert đi cả hai miền chứ cùng ở một nơi để làm gì”. Một số ý kiến khác đoán rằng do kinh phí tổ chức ở Hà Nội tốn kém hơn nên ekip mới quyết định làm Concert 2 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Bên cạnh đó, cũng có nhiều người hâm mộ lên tiếng bênh vực chương trình trong tình huống này. Một số fan bày tỏ sự thông cảm cho ekip bởi hiện nay miền Bắc và đặc biệt là Hà Nội đang trong thời gian tái thiết sau bão, việc xin giấy phép tổ chức một chương trình giải trí rất nan giải.

Nhưng điều khiến dân tình xôn xao hơn là thời gian mở bán vé Concert 2 khá “sát sao” so với đêm Concert 1. Nhiều khán giả tỏ ra không hài lòng và lo lắng trước quy trình bán vé gấp rút, thiếu sự chuẩn bị. Bên cạnh đó, concert 2 Anh Trai Say Hi cũng vấp phải tranh cãi khi mở bán vé và tổ chức trùng ngày với một chương trình đối thủ đã được thông báo trước đó.