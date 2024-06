Anh Trai Say Hi: Út khờ NEGAV sợ bị loại, Isaac tức giận vì nhóm "diễn không ra"

HHT - Trước ngày lên sóng Tập 2, Anh Trai “Say Hi” hé lộ những tình huống gây cấn, căng thẳng từ nội bộ 6 nhóm trong quá trình luyện tập.

Trong tập 2, 30 Anh Trai sẽ tham gia Đấu Nhóm với 6 đội hình tương ứng với 6 bài hát mới. Team Hút (tác giả Fillinus) gồm Lou Hoàng, Nicky, Pháp Kiều, Ali Hoàng Dương, Quân A.P, WEAN, Hải Đăng Doo. Team No Far, No Star (tác giả Fillinus) có Song Luân, HURRYKNG, Tage, Rhyder, Captain, Đỗ Phú Quí.

Team 10/10 (tác giả Coldie) gọi tên Phạm Đình Thái Ngân, Quang Trung, Anh Tú Atus và Gemini Hùng Huỳnh. Team Nỗi Đau Ngây Dại (tác giả Trungg I.U) gồm Đức Phúc, HIEUTHUHAI, Công Dương. Team Sóng Vỗ Vỡ Bờ (tác giả Trungg I.U) gồm Anh Tú, Erik, Phạm Anh Duy, JSOL, Dương Domic.

Đội Don’t Care (tác giả Coldie) có Isaac, Gin Tuấn Kiệt, Quang Hùng MasterD, NEGAV, Vũ Thịnh và khách mời đặc biệt Nanon Korapat. Theo luật chơi, nhờ chọn trúng bản demo giống với lựa chọn của Nanon nên team Don’t Care sẽ được cộng thêm 50 điểm nếu nhóm được bình chọn trong Top 3.

Teaser Tập 2 cũng hé lộ những tình huống căng thẳng từ nội bộ 6 nhóm trong quá trình luyện tập. Isaac - nhóm trưởng của Don’t Care bức xúc: “Dựng bài, rồi tập bài cũng rất mất thời gian để kết nối mọi người. Diễn không ra, mình cảm thấy rất là tức”. Trong buổi tập vũ đạo, Isaac hỏi thẳng các thành viên đội mình: “Anh hỏi thiệt, mấy đứa có sợ bị loại không?”. NEGAV đáp: “Vậy em sẽ là trường hợp đầu tiên bị loại ngay livestage 1 luôn”.

Nội bộ lục đục căng nhất trong quá trình luyện tập vũ đạo phải kể đến team No Far, No Star. Nhóm trưởng Song Luân tiết lộ: “Có nhiều ý kiến bất đồng. Tage nhất quyết không nhảy”. HURRYKNG kể: “Tage khó gần lắm nha! Rất là căng, rất là khó chịu”.

Trong khi đó, nhóm trưởng Đức Phúc quyết bảo vệ ý tưởng tới cùng, bất chấp sự “lăn tăn” lo lắng của HIEUTHUHAI và Công Dương. HIEUTHUHAI thẳng thắn: “Mình nói thẳng luôn, hoàng tử công chúa các kiểu, cái này sao mà sến dữ vậy ta". Còn Công Dương thì cho rằng: “Cái concept này không biết là họ đã làm từ thế kỷ bao nhiêu rồi”. Khán giả tò mò không biết ý tưởng của Đức Phúc đề ra có gì đặc biệt mà làm cho hai thành viên trong đội hoang mang đến thế!

Bên cạnh đó, chương trình còn hé lộ những tình huống, “mảng miếng” hài hước của các đội. Ai có thể ngờ Quang Trung là visual của team 10/10, còn Anh Tú Atus sẽ đảm nhận vai trò rapper.

Trong tuần này, Anh Tú Atus chỉ “khiêm tốn” khoe rằng bài 10/10 của team mình được đầu tư Top 1 chương trình. Tuy nhiên, trong tiết mục trình diễn của đội 10/10, chương trình đã hé lộ khoảnh khắc Thái Ngân khóc. Khán giả không khỏi suy đoán khả năng team 10/10 có thành viên bị loại ngay từ tập đầu tiên?