“Anh Trai” tinh tế gọi tên HURRYKNG: Sống tình cảm, được đàn anh “rất yêu”

HHT - Bên cạnh khả năng viết nhạc, tư duy mới mẻ cùng chất rap cuốn hút, HURRYKNG còn chiếm trọn yêu thương từ khán giả bởi loạt khoảnh khắc tinh tế, chân thành thể hiện EQ cao.

Vốn đã quen với hình ảnh một “Hai Khang” hài hước, đầy “mảng miếng” nhưng nam rapper HURRYKNG cũng được biết đến là một người sống rất tình cảm và trọng chữ “nghĩa”. Trong Anh Trai "Say Hi", anh nhận về nhiều lời khen bởi loạt hành động tinh tế.

Tham gia Anh Trai Say Hi cùng HURRYKNG là 2 anh em thuộc tổ đội GERDNANG. Dù chưa từng kết hợp cùng HIEUTHUHAI hay Negav và thậm chí còn là những "đối thủ" trong show, song, nam rapper Chưa Phải Là Yêu vẫn luôn ủng hộ đồng đội theo nhiều cách khác nhau.

Trước đó, dù có màn trình diễn ấn tượng nhưng đội Anh Tú Atus không may đứng thứ hạng 6/6, giọng ca Window Shopper đăng tải story động viên, an ủi đàn anh. Dù “ba phần an ủi, bảy phần cà khịa” nhưng qua đó cũng thể hiện tình anh em thân thiết cũng như sự quan tâm của HURRYKNG dành cho đội trưởng Anh Tú Atus.

Không những thế, HURRYKNG có cơ duyên đồng hành cùng Song Luân trong livestage 1 và được “Anh Sinh” dẫn dắt. Hiểu cho áp lực của nam ca sĩ và những cống hiến của anh, nam rapper gửi đến Song Luân một bó hoa thay lời cảm ơn vào buổi tập cuối cùng với team No Far No Star.

Nhận được bó hoa từ đàn em, Song Luân khá bối rối nhưng cũng vô cùng hạnh phúc và xúc động. Hành động tử tế trên của HURRYKNG đã chiếm trọn cảm tình của khán giả bởi lối sống chân thành.