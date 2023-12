Ảnh tuyết phủ trắng xóa đỉnh Mẫu Sơn "gây bão" mạng xã hội, thực hư ra sao?

HHT - Giữa đợt không khí lạnh tăng cường bao trùm miền Bắc, một số fanpage chia sẻ hình ảnh nơi lạnh nhất lúc này là đỉnh Mẫu Sơn (Lạng Sơn) kèm với hình ảnh tuyết phủ trắng. Hiếm khi có thể bắt gặp cảnh tượng này, nhiều người bị thu hút bởi thông tin này, rủ nhau đi "săn tuyết".

Không khí lạnh đổ bộ miền Bắc từ cuối tuần trước. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, vào sáng ngày 17/12, nhiệt độ ở đỉnh Mẫu Sơn ghi nhận mức nhiệt là 1 - 2oC, thấp nhất miền Bắc. Nhân thông tin về đợt rét này đang được nhiều người quan tâm, một số trang tin cũng chia sẻ lại tin tức này, đính kèm hình ảnh tuyết phủ trắng.

Những bài đăng này nhận về lượt tương tác cao, thôi thúc nhiều người đi "săn tuyết" vì đây là hiện tượng hiếm có. Tuy nhiên, toàn bộ ảnh tuyết phủ được đính kèm trong bài đều không phải sự thật. Hiện đỉnh Mẫu Sơn chưa có tuyết rơi. Những hình ảnh đang được lan truyền là ảnh từ các năm trước, gồm cả ảnh ở đỉnh Mẫu Sơn, đỉnh Fansipan, Sapa.

Đỉnh Mẫu Sơn có độ cao trên 1.000m. Từ độ cao 800m trở lên, khí hậu tại đây chuyển qua tiểu vùng khí hậu cận ôn đới, nhiệt độ trung bình năm là 16oC. Vì thế, vào mùa Đông, khi nhiệt độ giảm sâu xuống mức âm, kết hợp với độ ẩm kèm mây mù sẽ tạo nên hiện tượng băng tuyết. Hôm nay (19/12), nhiệt độ tại đỉnh Mẫu Sơn dao động từ 2 - 4oC. Dự báo vào thứ Năm (21/12), nhiệt độ ở đây có thể giảm xuống 0oC, cao nhất là 8oC.

Chuyên gia của Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương nhận định khoảng ngày 21/12, một đợt không khí lạnh khác tiếp tục được tăng cường xuống nước ta. Theo đó, đợt rét ở miền Bắc có thể kéo dài đến hết tuần này, qua dịp lễ Giáng sinh (24 - 25/12), sau đó thời tiết sẽ ấm dần lên.