Áp thấp tiến về phía Philippines, liệu có thành cơn bão đầu tiên của năm nay?

HHT - Đợt gió Đông Bắc tiếp theo sẽ ảnh hưởng đến miền Bắc từ khoảng ngày 28/4 và mưa diện rộng sẽ bắt đầu diễn ra trong cùng ngày, nhiều nơi mưa to.

HHT - Theo các mô hình hiện tại, từ chiều tối đến đêm 24/4, miền Bắc sẽ có mưa và dông rải rác, một số nơi có thể mưa to. Hà Nội có thể có mưa vừa đến mưa to từ khoảng tối 24/4, kéo dài đến rạng sáng 25/4, khả năng là gần sáng thì mưa giảm.

HHT - Tại sự kiện ra mắt Bảng xếp hạng chính thức tại Việt Nam (The Official Vietnam Chart), Sơn Tùng M-TP liên tục được xướng tên khi chiếm lĩnh Top 1 và 2 ở hạng mục Top 10 Ca khúc của năm 2024, Top 1 Nghệ sĩ của năm 2024. Kết quả của các giải thưởng được Liên đoàn Công nghiệp ghi âm quốc tế (IFPI) ghi nhận, vinh danh.

HHT - Tại Thủ đô Hà Nội, chiều 24/4, nhiệt độ cảm nhận là khoảng 37 - 38 độ C (ở mức nắng nóng) nhưng đến rạng sáng ngày 25/4, nhiệt độ sẽ giảm xuống mức 22 - 23 độ C, tức là giảm khoảng 15 độ C chỉ trong nửa ngày.