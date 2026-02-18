Tiền Phong Online Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam

Apple công bố buổi trải nghiệm đặc biệt vào ngày 4/3, ra mắt loạt sản phẩm mới

Sơn Trần

HHTO - Apple vừa chính thức lên lịch tổ chức một buổi trải nghiệm đặc biệt mang tên “Special Apple Experience” vào ngày 4/3 tới. Đáng chú ý, thay vì một buổi ra mắt sản phẩm quy mô lớn như thường lệ, Apple lựa chọn hình thức “trải nghiệm” với phạm vi tổ chức giới hạn.

Theo thư mời được gửi tới giới truyền thông, sự kiện Special Apple Experience sẽ diễn ra trực tiếp tại 3 thành phố lớn, gồm New York (Mỹ), London (Anh) và Thượng Hải (Trung Quốc). Thời gian bắt đầu vào 9h sáng theo giờ miền Đông nước Mỹ, tương đương khoảng 21h cùng ngày theo giờ Việt Nam.

gsmarena-001.jpg

Khác với các buổi keynote quen thuộc được phát sóng trực tiếp trên toàn cầu, Apple không sử dụng từ “event” trong thư mời lần này mà thay bằng “experience”. Cách gọi này được các tín đồ công nghệ suy đoán rằng đây có thể là một buổi gặp gỡ quy mô nhỏ, tập trung vào trải nghiệm thực tế sản phẩm dành cho báo chí, thay vì một chương trình công bố rầm rộ.

Hiện tại, Apple chưa tiết lộ bất kỳ thông tin cụ thể nào về các sản phẩm sẽ xuất hiện, đồng thời cũng chưa xác nhận việc có phát trực tuyến sự kiện hay không.

Dù Apple giữ kín nội dung, giới công nghệ cho rằng sự kiện Special Apple Experience có thể liên quan đến một loạt sản phẩm phần cứng dự kiến ra mắt trong thời gian tới. Trong đó, đáng chú ý nhất là iPhone 17e - mẫu iPhone được cho là thuộc phân khúc giá mềm, hướng tới người dùng phổ thông.

gsmarena-003.jpg

Ngoài ra, một số nguồn tin còn nhắc tới khả năng Apple sẽ giới thiệu MacBook phiên bản mới, có thể sử dụng chip Apple Silicon thế hệ tiếp theo, hoặc các bản nâng cấp dành cho iPad. Tuy nhiên, tất cả mới dừng ở mức suy đoán và chưa được Apple xác nhận chính thức.

Việc tổ chức cùng lúc tại nhiều thành phố và lựa chọn hình thức “experience” cho thấy Apple có thể đang thử nghiệm một cách tiếp cận mới trong chiến lược ra mắt sản phẩm, nhấn mạnh yếu tố trải nghiệm trực tiếp thay vì chỉ tập trung vào sân khấu trình diễn.

Giới quan sát nhận định, sự kiện ngày 4/3 nhiều khả năng sẽ đóng vai trò mở màn cho chuỗi hoạt động ra mắt sản phẩm của Apple trong năm 2026, trước khi hãng bước vào những sự kiện lớn hơn trong nửa cuối năm.

hht1475-coverfb.jpg
Sơn Trần
gsmarena
#Apple #sự kiện #sản phẩm mới #Special Apple Experience #sự kiện Apple ngày 4/3 #tín đồ Apple #người dùng iPhone

