"APT." giúp Rosé giành PAK, thiết lập kỷ lục "đỉnh nóc" trên BXH Billboard

HHT - "APT." đã giúp Rosé trở thành nghệ sĩ nữ K-Pop đầu tiên tiến vào Top 10 của bảng xếp hạng (BXH) Billboard HOT 100 và còn nhiều thành tích nối thành tích, kỷ lục nối kỷ lục khác.

APT. của Rosé và Bruno Mars đạt hạng 8 của BXH Billboard HOT 100. Thành tích này đã nằm trong dự đoán của các chuyên trang. APT. tích lũy được 25 triệu lượt stream, 14.000 lượt bán và 3,2 triệu lượt tiếp cận từ radio trong thời gian tính điểm. Hạng 8 trên Billboard HOT 100 đã đưa Rosé trở thành nghệ sĩ nữ K-Pop đầu tiên có ca khúc nằm trong Top 10 của BXH này.

Ngoài ra, APT. còn dẫn đầu 2 BXH khác của Billboard là Billboard Global 200 và Billboard Global Excl US. Cô là nữ nghệ sĩ solo K-Pop duy nhất có 2 bài hát dẫn đầu 2 BXH trên (với On The Ground và APT.).

Thắng lớn ở quốc tế, APT. cũng "ăn đậm" ở thị trường Hàn khi bài hát này đã đạt Perfect All-Kill (dẫn đầu toàn bộ BXH thuộc hệ thống iChart trong thời gian nhất định) vào ngày 27/10. Như vậy, Rosé là thành viên đầu tiên của BLACKPINK có được danh hiệu này trong sự nghiệp solo. Trước đó, lượt xem trên YouTube, stream trên các nền tảng nghe nhạc... của APT. cũng giúp Rosé thiết lập được nhiều kỷ lục đáng nể.

APT. ra mắt như một cú "đánh úp", hôm trước thông báo, hôm sau phát hành. Ca từ đơn giản nhưng dễ ngấm. MV được Rosé và Bruno Mars thực hiện trong một set quay giản đơn với nhạc cụ và nền hồng. Với vai trò là một bài hát khởi động cho full album đầu tay của Rosé, APT. thành công vượt mong đợi của người hâm mộ.

Sức nóng của APT. đã tăng kỳ vọng của công chúng vào album Rosie, dự kiến phát hành vào ngày 6/12 năm nay.