Avin Lu, Hoàng Hà sẽ "phá dớp" cho dòng phim thanh xuân vườn trường Việt Nam?

HHT - Sau khi trở thành cặp đôi gây sốt toàn cầu, Vi và Caitlyn được kỳ vọng sẽ tái xuất trong phần ngoại truyện tiềm năng do chính Riot Games ấp ủ.

HHT - Sau thành công tại thị trường nội địa, anime "Colorful Stage! The Movie: A Miku Who Can't Sing" sẽ chính thức ra mắt khán giả Việt Nam vào tháng 6. Đây là lần đầu tiên “idol ảo số 1 Nhật Bản” Hatsune Miku góp mặt trên màn ảnh rộng trong một câu chuyện đầy xúc cảm về âm nhạc, sự kết nối và ước mơ.