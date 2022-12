Bạch Công Khanh hành xử ra sao trong đêm diễn mới nhất khiến Nam Em thừa nhận "hết duyên"?

HHT - Show âm nhạc Hàn Quốc "Sea of Hope" chính thức có phiên bản Việt mang tên "Biển của Hy vọng" với dàn ca sĩ quen mặt như Isaac, Hòa Minzy, Đức Phúc, Quân A.P... cùng nhiều khách mời khác.

HHT - Sau E.P đầu tay gồm 8 ca khúc vừa được phát hành, Wren Evans tiếp tục cho ra mắt visualizer của 3 ca khúc mới nằm trong E.P là "Trao", "Anh Thấy" và "Màu Đỏ" do chính mình làm đạo diễn.

HHT - Trên sân khấu The Heroes tập 3, đội thi có tên Queen gây chú ý với bản mash-up "Wating For You - Ngày Chưa Giông Bão". Cư dân mạng nhanh chóng dự đoán những cái tên ẩn mình sau lớp mặt nạ bí ẩn.