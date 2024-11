Bạch Lộc, Vương Hạc Đệ từ "chung thuyền" đến có nguy cơ thành đối thủ màn ảnh

HHT - Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc từng nên đôi trong "Dĩ Ái Vi Doanh". Cặp đôi khán giả được "ship cật lực" này có khả năng sẽ "va nhau" trên màn ảnh Hoa ngữ tháng 12 khi có tin đồn "Bạch Nguyệt Phạn Tinh" và "Đại Phụng Đả Canh Nhân" sẽ lên sóng gần như cùng lúc.

Sau quý 3 bị đánh giá là nền phim ảnh quá lãnh đạm, thì tới quý 4, màn ảnh nhỏ Hoa ngữ liên tiếp ra mắt những dự án được đầu tư lớn và được nhiều khán giả chú ý. Ngày 22/11, Đại Phụng Đả Canh Nhân chính thức được cấp giấy phép phát sóng, củng cố niềm tin của khán giả vào cho tin đồn chiếu vào tháng 12.

Đại Phụng Đả Canh Nhân dựa trên tiểu thuyết Mại Báo Tiểu Lang Quân. Vương Hạc Đệ vào vai Hứa Thất An, một cảnh sát vừa tốt nghiệp nhưng không may trúng độc qua đời, xuyên không tới vương triều Đại Phụng. Đây là nội dung nguyên tác, lên phim chắc chắn sẽ thay đổi vì Quảng điện vẫn cấm thể loại trùng sinh, xuyên không.

Hứa Thất An tới thời cổ đại cũng không mấy sung sướng khi bản thân bị giam giữ, 3 ngày sau là bị đày tới biên cương. Mục đích ban đầu của Thất An là bảo vệ bản thân, trở thành một "phú ông" giàu có, nhàn hạ. Nhưng anh lại được mời vào tổ chức Đả Canh Nhân vì tài tra án. Trải qua nhiều chuyện, Thất An nên duyên với Lâm An (Điền Hi Vi) - nhị công chúa ngây thơ, tùy hứng, có chút kiêu ngạo nhưng cũng đáng yêu.

Đạo diễn của Đại Phụng Đả Canh Nhân là Đặng Khoa - người đứng sau thành công của Dữ Phượng Hành, làm tăng thêm kỳ vọng của khán giả. Chưa bàn tới diễn xuất, ngoại hình của Vương Hạc Đệ và Điền Hi Vi đã rất ưng mắt của khán giả. Sự thân thiết của cả hai ở ngoài đời trong nhiều lần đồng hành tới các sự kiện cũng cho người xem thêm tin cậy "phản ứng hóa học" của cặp đôi trên phim.

Có tên trong "dưa" phim chiếu tháng 12 còn có Bạch Nguyệt Phạn Tinh, do Bạch Lộc và Ngao Thụy Bằng đóng chính. Một số diễn viên khác tham gia như: Thường Hoa Sâm, Đại Lộ Oa... Tác phẩm này đánh dấu lần hợp tác thứ 2 của Bạch Lộc và đạo diễn Chu Duệ Bân sau Ninh An Như Mộng. Phim được dựa trên tiểu thuyết Bạch Thước Thượng Thần, cùng "vũ trụ" với Thiên Cổ Quyết Trần và Thần Ẩn.

Bạch Thước (Bạch Lộc) vốn là nữ thần Tinh Nguyệt. Nàng chuyển kiếp thành con gái xinh đẹp, lanh lợi nhà tướng quân. Vì báo ân, nàng quyết chí tu tiên. Trong quá trình đó, nàng cứu sống Yêu thần - Phạn Việt (Ngao Thụy Bằng) - một trong tứ đại vị thần thượng cổ của thần giới. Cả hai từ không đánh không thân thiết dần trở thành một phần không thể thiếu của đối phương, đối mặt với nhiều thử thách.

Bạch Nguyệt Phạn Tinh được một số blogger có tiếng đánh giá kịch bản khá tốt. Lượng khán giả xem phim ban đầu dự đoán sẽ ổn vì người hâm mộ đông đảo của Bạch Lộc và fan phim của 2 phần "tiền nhiệm". Thời điểm còn ghi hình, cảnh Thiên Khải/ Phạn Việt bế Nguyệt Di mặc hồng y, sau đó vô lực khuỵu xuống đã gây sốt mạng xã hội.

Tin đồn tiết lộ Bạch Nguyệt Phạn Tinh và Đại Phụng Đả Canh Nhân sẽ lên sóng vào khoảng giữa tháng 12. Nếu đúng là như vậy, Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ sẽ từ "tình nhân màn ảnh" thành địch thủ. Tuy nhiên, cũng có "dưa" Bạch Nguyệt Phạn Tinh sẽ lên sóng vào đầu năm 2025. Các nền tảng phát sóng vẫn chưa xác nhận lịch chiếu.