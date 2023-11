Bài hát nào trong "1989" (Taylor’s Version) mang thông điệp dành riêng cho bạn?

HHT - Với chủ đề tình yêu và sự khám phá bản thân, album tái thu âm mới nhất của Taylor Swift - “1989” (Taylor’s Version) truyền tải thông điệp nào cho 12 chòm sao?

Thiên Bình - You Are In Love

Là cung hoàng đạo có khiếu thẩm mỹ cao, Thiên Bình đặt kỳ vọng cao vào sự lãng mạn. Trong tình yêu, lời nói không phải lúc nào cũng cần thiết vì cảm xúc giữa hai người đã nói lên tất cả. You Are In Love là bản tình ca lý tưởng dành cho Thiên Bình khi kể về những khoảnh khắc chìm đắm trong hạnh phúc. Hãy luôn tin vào tình yêu và thời gian sẽ đáp lại nỗ lực của Thiên Bình.

Bọ Cạp - Blank Space

Vốn nhạy cảm, dễ tổn thương nên Bọ Cạp chọn cách giữ kín cảm xúc và tỏ ra lạnh lùng khiến người khác khó tiếp cận. Tuy nhiên, điều này thường khiến Bọ Cạp bị mang tiếng xấu. Blank Space, một ca khúc vui nhộn châm biếm lời gièm pha, mang đến lời nhắn rằng Bọ Cạp hãy để ngoài tai lời đồn đoán vô căn cứ bởi những người biết chẳng hiểu gì về bạn.

Nhân Mã - I Know Places

Nhân Mã là cung hoàng đạo của Taylor Swift, người nghệ sĩ không ngừng đổi mới bản thân. Nhân Mã luôn thúc đẩy bản thân học hỏi để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Tuy nhiên, điều này có thể khiến Nhân Mã cảm thấy kiệt sức. I Know Places là thông điệp khuyến khích Nhân Mã luôn thành thật với chính mình, thoát khỏi kỳ vọng của người khác và vạch ra lộ trình riêng.

Ma Kết - Style

Đề cao sự ổn định và trong tình cảm, Ma Kết tìm kiếm một người đồng hành lâu dài. Ma Kết hiểu rằng tình yêu đích thực cần có thời gian và công sức. Bài hát Style kể về tình yêu của sẽ không bao giờ đi vào quên lãng mà trường tồn theo thời gian. Thông điệp này sẽ truyền cảm hứng cho Ma Kết để luôn nỗ lực giữ mối quan hệ của mình bền chặt.

Bảo Bình - New Romantics

Bảo Bình thường được coi là kẻ nổi loạn trong tình yêu. Vì thế, New Romantics là bài hát hoàn hảo dành cho Bảo Bình khi tôn vinh sự cởi mở trong tình yêu, thoát khỏi xiềng xích của những chuẩn mực truyền thống. Mặc những lời chỉ trích, Bảo Bình hãy tự tin làm điều mình thích và tận hưởng cuộc sống.

Song Ngư - Wildest Dreams

Song Ngư sở hữu một tâm hồn nhạy cảm và trí tưởng tượng phong phú. Điều này đôi khi có thể khiến bạn lạc lối trong những suy nghĩ của chính mình. Wildest Dreams như là một lời thức tỉnh của cô gái trót ôm mộng với một chàng trai vốn không thuộc về mình. Bài hát này cũng chính là lời nhắn nhủ Song Ngư: Đã đến lúc ngừng chìm đắm vào suy nghĩ của bản thân hay kỷ niệm đã qua.