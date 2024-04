Horoscope 15/4 - 21/4: Nhân Mã chớ nên quá tin người, Bảo Bình hãy thành thật

HHT - "Queen of Tears" tập 12 cho thấy Yoon Eun Sung (Park Sung Hoon) đã xảo trá cướp công cứu Hae In (Kim Ji Won) bị đuối nước ngày nhỏ của Hyun Woo (Kim Soo Hyun). Nhưng cũng không vì thế mà tình cảm của Hae In dành cho Hyun Woo bị lung lay. Chủ tịch Hong qua đời tuy buồn nhưng cũng tạo cơ hội để Baek - Hong giành lại quyền kiểm soát.