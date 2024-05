Bài hát nào trong album "The Tortured Poets Department" dành cho 12 chòm sao?

HHT - Mượn âm nhạc để bộc bạch tâm tình, Taylor Swift tái hiện thế giới nội tâm đầy những suy tư, trăn trở trong album "The Tortured Poets Department". Ở đó, 12 cung hoàng đạo có thể tìm thấy chính mình trong mỗi ca khúc đậm chất thơ của nữ ca sĩ.

Bạch Dương - "Fresh Out the Slammer"

Bạch Dương nổi tiếng với tính cách sôi nổi, đam mê trong tình yêu và không ngại theo đuổi những gì mình mong muốn. Bạch Dương đôi khi cố chấp theo đuổi các mối quan hệ "toxic" và đầy "red flag". Thế nhưng, một khi mối quan hệ tan vỡ, cung Lửa đầy kiên cường này không muốn bi lụy hay chìm đắm trong quá khứ. Bạch Dương nhanh chóng cắt đứt tình cảm và hướng về tương lai.

Fresh Out the Slammer - bài hát mang đến thông điệp dũng cảm đối mặt với những thách thức của tình yêu và khuyến khích việc đón nhận những trải nghiệm mới với một trái tim cởi mở. Qua những lời ca đậm chất thơ, Taylor Swift dũng cảm chấp nhận cuộc chia tay và sẵn sàng dành tất cả cho một tình yêu mới, giống như một Bạch Dương chân thành và cuồng nhiệt.

Kim Ngưu - "The Tortured Poets Department"

Được cai trị bởi sao Kim, tình yêu của Kim Ngưu có thể như một ngọn lửa thiêu đốt mãnh liệt hoặc cháy âm ỉ trong lòng. Bạn theo đuổi cảm giác hồi hộp trong tình yêu dù luôn tỏ ra hờ hững bên ngoài. Tuy nhiên, một khi đã phải lòng ai đó, bạn sẵn sàng hi sinh mọi thứ để duy trì mối quan hệ ngay cả khi nó không còn suôn sẻ. Vì vậy, việc mối tình tan vỡ sẽ là một thử thách đặc biệt khó khăn đối với bạn.

Đó là lý do tại sao The Tortured Poets Department - một bản Ballad đầy cảm xúc kể về một mối quan hệ đầy sóng gió và phức tạp, được dành cho Kim Ngưu. Bài hát xoay quanh mối tình được viết lên bởi sự đồng cảm và thấu hiểu của hai tâm hồn nghệ sĩ nhưng đồng thời cũng đầy rẫy mâu thuẫn. Hãy thôi níu kéo một mối quan hệ trong vô vọng chính là bài học Kim Ngưu cần nhớ.

Song Tử - "Who's Afraid of Little Old Me?"

Song Tử luôn bị gắn mác là cung hoàng đạo "red flag" và hay có mối quan hệ mập mờ nhất. Cung hoàng đạo này luôn tò mò về thế giới xung quanh và thích khám phá những điều mới mẻ. Điều này có thể khiến bạn dễ dàng bị thu hút bởi nhiều người khác nhau và không muốn cam kết với một mối quan hệ duy nhất. Điều này có thể dẫn đến những lần rời xa nhau khiến bạn đau đầu nhất. May mắn thay, Song Tử luôn biết cách vượt qua những tổn thương của tình yêu.

Dành cho Song Tử, Who's Afraid of Little Old Me? là một bài hát về sự tự tin, vượt qua những lời đàm tiếu tiêu cực và tập trung khẳng định bản thân. Điều quan trọng mà Song Tử cần ưu tiên là phát triển bản thân thành phiên bản tốt nhất. Khi đó, mọi người sẽ phải thay đổi quan điểm về bạn.

Cự Giải - "Down Bad"

Là một trong những cung Nước nhạy cảm nhất, Cự Giải yêu thương mãnh liệt và cũng dễ dàng bị tổn thương sâu sắc sau chia ly. Luôn kết nối mạnh mẽ với cảm xúc của mình, Cự Giải đôi khi có thể trở nên quá nhạy cảm và dễ dàng "suy" vì một người. Chòm sao này si tình bậc nhất và việc tình yêu tan vỡ trở thành vết thương lâu lành với họ. Khi đối mặt với lời chia tay, Cự Giải nhanh chóng chìm vào hố sâu cảm xúc từ tức giận, thất vọng đến chán nản.

Đó là lý do tại sao Cự Giải dễ đồng cảm với giai điệu hoài niệm và u buồn trong Down Bad. Lời bài hát như ghi lại hành trình tan vỡ, mất mát của Cự Giải. Sau tất cả, chòm sao này vẫn đấu tranh để tìm thấy ý nghĩa trong sự vắng mặt của người mình từng yêu thương.