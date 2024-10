Những điều bạn cần biết trước khi ra rạp xem "Venom: Kèo cuối" cuối tuần này

HHT - Hãy cùng ôn lại những điều quan trọng trước khi ra rạp chứng kiến chuyến hành trình cuối cùng của Eddie Brock và Venom trong "Venom: The Last Dance".

Vốn chỉ là một phản diện của Spider-Man, Venom gặp phải không ít nghi ngại của khán giả khi trở thành nhân vật chính trong bộ phim riêng ra mắt năm 2018. Đâu ngờ tác phẩm bất ngờ bùng nổ, tạo nên cơn sốt bởi mối quan hệ quá đáng yêu giữa Eddie Brock và Venom.

Phần hai Venom: Let There Be Carnage giữ vững phong độ nên Venom: The Last Danceđang là tựa phim siêu anh hùng được mong đợi nhất trong dịp cuối năm nay. Ai cũng muốn biết Eddie và Venom sẽ ra sao sau 6 gắn bó và hàng loạt biến cố.

Spider-Man có thể xuất hiện

Hai phần phim Venom đầu tiên diễn ra chủ yếu ở San Francisco (Mỹ). Thế nhưng, sau cuộc chiến với Carnage/Cletus Kasady, thân phận của Eddie và Venom đã bại lộ. Cả hai buộc phải trốn chạy khỏi sự truy đuổi của chính phủ.

Trong trailer, fan nhận ra Venom sẽ ghé ngang New York - “quê nhà” của Spider-Man. Đồng thời, Tom Hardy cũng không phủ nhận sự xuất hiện của “kẻ thù truyền kiếp” và còn bày tỏ mong muốn đối đầu với Spider-Man ngay lập tức. Khả năng cao “Nhện nhọ” sẽ góp mặt trong phần phim lần này. Hành trình hứa hẹn sẽ có nhiều pha hành động kịch tính và mãn nhãn.

Bước khởi đầu cho ác thần Knull

Trailer Venom: The Last Dance đã hé lộ sự xuất hiện của Knull - kẻ tạo ra cả chủng tộc Symbiote. Trong các bài phỏng vấn, đạo diễn Kelly Marcel cho biết phim sẽ chỉ là sự khởi đầu của tên ác thần bá đạo này. Với sức này đủ để giết chết một Celestial, Knull có thể nói là “trùm cuối” của cả SSU (Vũ trụ Spider-Man của Sony) hay thậm chí là cả đa vũ trụ cùng MCU.

Venom còn cơ hội nào trở lại?

Venom: The Last Dance là phần thứ ba trong trilogy về Venom và cũng là cuối cùng của thương hiệu này trên màn ảnh rộng. Song, Tom Hardy vẫn bỏ ngỏ khả năng đóng phim vai Venom. Khi được hỏi về khả năng trở lại với vai diễn trong nhiều bài phỏng vấn, tài tử luôn trả lời: “Tôi sẽ trở lại bất cứ lúc nào”. Đạo diễn Kelly Marcel cũng tiết lộ còn nhiều câu chuyện về Symbiote chưa được kể, hứa hẹn Venom vẫn có thể sẽ xuất hiện trong các phim khác của SSU.

Phản diện đáng sợ bậc nhất thương hiệu Venom

Trong phần phim mới này, Venom phải đối mặt với kẻ thù đáng sợ nhất cả thương hiệu là một con Xenophage. Trong nguyên tác truyện tranh Marvel, Xenophage là thiên địch của loài Symbiote. Chúng chính là những thợ săn mà bất kỳ con Symbiote nào cũng sợ hãi. Chúng có khả năng gần như bất tử, biến hình, thích nghi với mọi môi trường để có thể truy lùng và ăn các Symbiote.