Bạn gái Hồ Quang Hiếu là ai mà khiến nam ca sĩ muốn cưới luôn chỉ sau 3 tháng hẹn hò?

HHT - Chính thức trở lại đường đua âm nhạc tháng 4 với mini album "The Calm Before The Storm", nhóm nam nhà Yuehua được kỳ vọng sẽ bứt phá với ca khúc mới. Bên cạnh việc quảng bá bài hát, thành viên người Việt - Hanbin tiếp tục thổ lộ mong ước cùng TEMPEST biểu diễn ở quê nhà Việt Nam.