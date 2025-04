Bán kết MIQVN: Huỳnh My duyên dáng với phần thi tài năng, Lynk Lee mở “mini concert”

HHT - Trong phần thi Tài năng tại đêm Bán kết, học viên Huỳnh My chiếm trọn spotlight với tiết mục ấn tượng, “Chị Đẹp” Lynk Lee mang đến phần trình diễn mãn nhãn như một “mini concert”.

Đêm Bán kết Miss International Queen Vietnam 2025 là sân khấu để các học viên bứt phá, thể hiện cá tính qua màn trình diễn Dạ hội và phần thi Tài năng. Đây được xem là vòng thi quan trọng để các học viên thể hiện năng lực bản thân sau quá trình trau dồi và giành tấm vé vào Chung kết.

Sau màn khuấy động sân khấu của ca sĩ Đan Tiên với ca khúc Lỡ Yêu, các học viên có màn catwalk và hô tên ấn tượng khiến người xem hào hứng. Mỗi thí sinh đều thể hiện cá tính riêng và có sự chỉn chu, chuyên nghiệp trong phần thể hiện của mình.

Trong phần thi tài năng, học viên Huỳnh My mang đến tiết mục Hót Hòn Họt với điểm nhấn là phần múa cột, kết hợp nhiều động tác khó. Người đẹp Bến Tre còn gây ấn tượng với màn kết cực cuốn trên nền bài hát I’m Thinking About You.

Sau phần trình diễn, Giám khảo Gavin Nguyễn dành nhiều lời khen có cánh cho Huỳnh My và khẳng định tiết mục có thể “viral khắp mọi nền tảng”. Bên cạnh đó, Siêu mẫu Minh Tú cũng không ngần ngại khẳng định tiết mục này “10 điểm không có nhưng”.

Về phần Bảo Linh, cô mở màn cho “mini concert” của mình với câu thoại viral trong phim Bộ Tứ Báo Thủ. Sau đó, Chị Đẹp Lynk Lee mang đến màn kết hợp nhẹ nhàng, sâu lắng nhưng cũng không kém phần sôi nổi với mashup ca khúc Tuổi Mộng Mơ và Đi Giữa Trời Rực Rỡ.

Chia sẻ về phần trình diễn này, Bảo Linh cho biết mình muốn “dựng một liên khúc mang ý nghĩa về hành trình tìm kiếm bản thân, vươn tới ước mơ và khẳng định chính mình”. Đồng thời, cô gửi gắm thông điệp về việc “dám tỏa sáng, dám ước mơ” để chinh phục hành trình của riêng mình.

Tiết mục mashup này đã mang về cho Bảo Linh chiến thắng Best Talent và ghi danh vào Chung kết. Các thí sinh còn lại bước vào Chung kết lần lượt gọi tên: Thủy Tiên, Trần Quân, Lộ Lộ, Phương Nhã, Khởi My, Tâm Như, Tuệ Vy, Bảo Anh, Minh Anh, Huỳnh My, Mẫn Nhi và Thư Kỳ.