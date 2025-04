Bản rap 2 phút rưỡi của MCK "vượt mặt" HIEUTHUHAI trên Top Trending YouTube

HHT - Mới đây, ca khúc "Tháp Drill Tự Do" của MCK đã đạt Top 1 Trending chỉ sau 4 ngày ra mắt.



Tháp Drill Tự Do là một phiên bản được MCK remake từ "siêu hit" TikTok Tháp Rơi Tự Do (Lợi Bỉ) - một ca khúc tiếng Trung được khán giả trẻ đặc biệt yêu thích, đặc biệt là các fan của phim truyền hình đình đám Khó Dỗ Dành. Dù có thời lượng chưa đến 3 phút, thế nhưng phiên bản "xào nấu"Tháp Drill Tự Do theo dòng nhạc drill - dòng nhạc sở trường của MCK, với phần beat "căng", tiết tấu dồn dập đã nhanh chóng tạo trend trên nền tảng TikTok.

Sau 4 ngày "ra nhạc cho vui", MCK với Tháp Drill Tự Do đã vượt qua hit Nước Mắt Cá Sấu của HIEUTHUHAI, chính thức đạt Top 1 Trending YouTube mục Âm nhạc. Bên cạnh đó, một phiên bản remake khác đến từ Obito - Tháp Trap Tự Do cũng đã theo "sát nút" ở vị trí #3 Âm nhạc Thịnh hành. Ngoài ra, "dây chuyền âm nhạc" Tháp Drill Tự Do vẫn đang "làm mưa làm gió" giới Indie/Underground, ghi nhận sự tham gia mới mỗi ngày của những cái tên như Changg, vợ chồng 52Hz, VSOUL,...

Hiện tại, màn "rượt đuổi" nhau trên danh mục Âm nhạc Thịnh hành của 3 nam rapper đình đám nhất hiện nay khiến người hâm mộ không khỏi hào hứng. Cả ba đều cho thấy sự thông minh trong cách "chơi" với âm nhạc ở thời điểm hiện tại khi cùng lựa chọn một "mật mã tạo hit": Remake một bản hit quen thuộc nào đó theo phong cách cá nhân.

Bên cạnh đó, từ những chiến thuật phát hành nhạc đối lập - MCK ngẫu hứng drop nhạc tạo hiệu ứng "fomo", HIEUTHUHAI chuyên nghiệp, Obito chọn đúng "thời cơ", có thể thấy "cuộc đua Trending" ở thời điểm hiện tại đã không còn đi theo một "công thức" cụ thể mà đòi hỏi sự linh hoạt và khả năng cảm quan nhạy bén của nghệ sĩ.