"Bạn trai tin đồn" của Ngọc Huyền bất ngờ xuất hiện ở "Cha Tôi, Người Ở Lại"

HHT - Một chàng trai chỉ xuất hiện thoáng qua trên tập 42 “Cha Tôi, Người Ở Lại” nhưng lại khiến khán giả quên ngay cặp đôi An - Nguyên mà chỉ muốn An nên duyên với nhân vật mới.

Cha Tôi, Người Ở Lại đang chìm trong nhiều biến cố khi bà Liên ngày càng bất ổn tâm lý và gây áp lực cho Nguyên nhiều hơn, bố Bình suy thận, những tưởng phải ghép thận nhưng cuối cùng may mắn bệnh tình không nặng như cả nhà lo lắng. Nguyên và An vẫn ở trạng thái mập mờ, anh lớn không giấu diếm tình cảm đặc biệt cho cô em bé nhỏ.

Đúng lúc này, một nhân vật bất ngờ xuất hiện khiến Nguyên bất an. Đó là Tú, một người quen cũ của An và hai bên vô tình đụng độ ở quán cà phê. Tú không ngừng khen An càng ngày càng xinh, cho rằng hai người vẫn còn duyên nên mới gặp lại ngay khi Tú chuyển ra Hà Nội làm việc.

Màn thả thính khéo léo của Tú khiến cho Nguyên căng thẳng ra mặt, còn khán giả thì rất hào hứng với nhân vật khách mời này. Bởi nam diễn viên xuất hiện chớp nhoáng trong tập 42 chính là Đình Tú, người vướng tin đồn hẹn hò với Ngọc Huyền suốt hai năm qua.

Đình Tú dù bận đóng phim Những Chặng Đường Bụi Bặm chiếu cùng thời điểm với Cha Tôi, Người Ở Lại mà vẫn tranh thủ làm cameo khiến khán giả suy đoán nam diễn viên muốn ủng hộ bạn gái tin đồn.

Chưa hết, trong ngày đóng máy phim thì Đình Tú cũng có mặt, liên tục ân cần chăm sóc Ngọc Huyền. Rồi khi đoàn làm phim Cha Tôi, Người Ở Lại có buổi tiệc mừng, Đình Tú cũng ở bên Ngọc Huyền không rời.

Chừng đó manh mối càng khiến netizen cho rằng hai người đang bí mật hẹn hò. Bởi chẳng có lý do gì một diễn viên lại xuất hiện trong nhiều sự kiện của bộ phim mình chỉ đóng có vài giây, nếu không phải vì ai đó đặc biệt.