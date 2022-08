Bảo Thy bất ngờ tái xuất với vai trò ca sĩ, song ca hit cùng đạo diễn show "Người Ấy Là Ai"

HHT - Mới đây, trong một sự kiện ở TP.HCM, Bảo Thy đã có màn hội ngộ cùng đạo diễn Vương Khang. Bộ đôi thanh xuân thể hiện lại bản hit "Please Tell Me Why" từng khuấy động V-Pop một thời.

Phần xuất hiện bất ngờ của "công chúa bong bóng" Bảo Thy và đạo diễn chương trình Người Ấy Là Ai tại sự kiện nhanh chóng chiếm trọn "spotlight". Sau 15 năm ca hát và trở thành thanh xuân của nhiều thế hệ, Bảo Thy vẫn giữ được giọng hát vừa ngọt ngào vừa nội lực. Sau khi kết hôn và sinh con, nữ ca sĩ hiếm khi tham gia các chương trình âm nhạc. Bảo Thy dành phần lớn thời gian để chăm sóc gia đình, kinh doanh và tận hưởng cuộc sống. Thỉnh thoảng, nữ ca sĩ vẫn xuất hiện trong một số chương trình truyền hình với vai trò khách mời. Do đó, đây là lần hiếm hoi Bảo Thy xuất hiện với vai trò ca sĩ. Cô đã kết hợp cùng người bạn thân lâu năm Vương Khang tái hiện lại bản hit Please Tell Me Why - ca khúc gắn liền với "tuổi thơ Audition" của khán giả thế hệ 8x, 9x. Không thể phủ nhận giọng ca Ngộ Nhận vẫn vô cùng tỏa sáng bởi nhan sắc thăng hạng cùng thần thái trẻ trung, rạng rỡ. Bên cạnh đó, khán giả còn được thưởng thức những phần trình diễn đầy năng lượng đến từ cặp đôi DJ Mie - diễn viên Hồng Thanh. Là một trong những cặp đôi được đông đảo khán giả trẻ yêu thích, DJ Mie - Hồng Thanh xuất hiện với trang phục mang tông hồng ngọt ngào, nắm chặt tay nhau xuyên suốt sự kiện. Mie và Hồng Thanh chiêu đãi khán giả chuỗi 2 ca khúc "nghe là muốn cưới" từng gây bão TikTok một thời gian dài: Đám Cưới Nha và Anh Cưới Em Rồi. Đặc biệt, bộ đôi cũng bật mí về một sản phẩm âm nhạc mới được cặp đôi ấp ủ từ lâu. "Trong sản phẩm âm nhạc lần này, Thanh và Mie tin rằng sẽ có nhiều điều độc đáo, mới lạ. Sẽ không đám cưới nữa, mà là… đám hỏi luôn!" - DJ Mie và Hồng Thanh hài hước tiết lộ.