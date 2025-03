Bắt gặp Dương Domic đang ghi hình show mới, biểu cảm "mất kết nối" gây chú ý

HHT - Mạng xã hội xôn xao trước khoảnh khắc Dương Domic đứng "ngơ ngác" một mình trên đường trong giao diện lạ. Liệu đây có phải dấu hiệu nam ca sĩ đang ghi hình gameshow mới?

Sau nhiều lần úp mở, ngày 26/3, fanpage chính thức của Đấu Trường Gia Tốc đã chính thức tung loạt gợi ý về dàn cast. Đây được biết đến là phiên bản Việt hóa của Run For Time - gameshow thực tế nổi tiếng tại Trung Quốc với lối chơi nhập vai kịch tính. Đáng chú ý, chương trình này còn cùng đơn vị sản xuất với Anh Trai "Say Hi", khiến nhiều khán giả đồn đoán rằng thành viên chính có thể bao gồm những gương mặt quen thuộc trong 30 mỹ nam.

Suy đoán càng thêm có cơ sở khi mới đây, một đoạn clip được cho là quá trình ghi hình gameshow đã xuất hiện trên mạng xã hội, trong đó có sự góp mặt của Dương Domic. Bên cạnh việc bàn tán về bộ trang phục tương tự như Squid Game, cư dân mạng còn đặc biệt chú ý đến biểu cảm ngơ ngác của nam ca sĩ.

Nam ca sĩ dường như "mất kết nối" với thế giới khi một mình đứng giữa đường trong gương mặt ngơ ngác, khiến netizen hài hước gọi anh là “trẻ lạc” và sợ anh bị “người lạ bắt cóc”.

Bên cạnh đó, một đoạn clip khác cũng bắt được cảnh hai thành viên trong dàn cast chạy xe máy tiến về phía chủ nhân hit Tràn Bộ Nhớ. Tuy nhiên, do khoảng cách xa, danh tính của họ vẫn chưa thể xác định rõ. Dựa trên dáng người, nhiều bình luận đã gọi tên Cris Phan, Dương Lâm và Quốc Anh... là người xuất hiện trong clip.

Dopamine (FC Dương Domic) sẽ có cơ hội chứng kiến Dương Domic thử sức ở một lĩnh vực hoàn toàn mới - tham gia gameshow thực tế. Đây có thể xem là bước đi mới mẻ, khác biệt so với hình ảnh quen thuộc của anh trên sân khấu.

Đặc biệt, với tính cách "ba phần hướng nội, bảy phần vô tri", nhiều người tò mò liệu Dương Domic sẽ thích nghi ra sao với nhịp độ nhanh, kịch tính của chương trình. Liệu anh sẽ "hòa nhập" để chinh phục thử thách và "hòa tan" cùng những thành viên còn lại như thế nào?