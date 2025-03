Đoan Trang - H'Hen Niê để lộ tiết mục concert Chị Đẹp, hoang mang với "biên bản"

HHT - Trong bài đăng mới nhất trên mạng xã hội của ca sĩ Đoan Trang và Hoa hậu H'Hen Niê, các Gió Em bất ngờ phát hiện một chi tiết thú vị nhưng vội "cảnh báo" các chị đẹp vì sắp bị ê-kíp Chị Đẹp Đạp Gió "lập biên bản".

Trước thềm concert Chị Đẹp chính thức diễn ra tại TP.HCM, dàn "chị đẹp" đang tất bật chuẩn bị trang phục, thu âm, tập luyện cho các tiết mục trình diễn. Dẫu vậy, mới đây, ca sĩ Đoan Trang khiến fan thích thú khi đăng dòng trạng thái: "Kệ các cưng! Chị đi gội đầu đây!". Cư dân mạng còn bị thu hút bởi hình ảnh được đính kèm: nhóm trò chuyện thảo luận về concert Chị Đẹp, có xuất hiện tên một số bài hát kèm theo.

Từ "manh mối" này, các "thám tử mạng" nhanh chóng bắt tay vào phân tích. Với các số được đánh ở đầu nhóm, netizen cho rằng đây sẽ là thứ tự các tiết mục trình diễn của các nghệ sĩ nữ. Với nhóm "concert Chị Đẹp - 48 Chị", nhiều khả năng 48 nghệ sĩ cùng trình diễn tiết mục chung Khi Màn Đêm Rực Sáng. Bởi lẽ, trước đó MC Hoàng Oanh từng "nhá hàng" trong một story thu âm ca khúc này cùng nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền. Ngoài ra, khán giả vui mừng vì sẽ được dịp thưởng thức phần hát live các ca khúc như Ai Cũng Có Ngày Xưa, September Flowers, Medley Nam Quốc Sơn Hà - Đất Nước Lời Ru, Vũ Điệu Hoang Dã, Em Gái Mưa.

Dẫu vậy, bên dưới phần bình luận, các Gió Em (fan của chương trình Chị Đẹp Đạp Gió) đã để lại nhiều lời nhắc nhở khiến nữ ca sĩ "xanh mặt": "Lộ bài hết rồi chị ơi", "Chị ơi mình không sợ biên bản ạ", "Chị ơi mùa 2 mới có vụ biên bản đó chị, một tờ giấy trị giá 4 triệu",... Trước tình huống "dở khóc dở cười", Đoan Trang đã nhanh chóng "năn nỉ" fan đừng "méc" ê-kíp chương trình.

Mới đây, Gió Em tiếp tục soi được một số tiết mục sẽ vang lên tại concert sau khi "check VAR" story của Hoa hậu H'Hen Niê. Nàng hậu mắc lỗi tương tự Đoan Trang khi chụp màn hình cuộc trò chuyện, minh họa cho một tình huống khác nhưng đã để lộ tin nhắn của nhóm concert Chị Đẹp. Thêm một ca khúc mới được khán giả gọi tên là Để Tôi Ôm Em Bằng Giai Điệu Này.

Bên cạnh màn "sì-poi" từ các "chị đẹp", Ban tổ chức cũng bắt đầu "nhá hàng" loạt sân khấu triệu view sẽ được tái hiện như Một Ngày Hay Trăm Năm, Gone Gone Gone, Đã Không Yêu Thì Thôi, Mộng Hóa, Nếu Anh Là Em, Phong Nữ x Cô Đôi Thượng Ngàn,...