Bắt trend tạo ảnh AI “chơi game cùng idol”: Teen cần lưu ý để tránh rắc rối

Thời gian gần đây, mạng xã hội tràn ngập hàng loạt bức ảnh “chơi game cùng idol” khiến dân tình không khỏi thích thú. Mới đầu, không ít netizen “mắt chữ A miệng chữ O” khi thấy những bức ảnh này nhưng chỉ sau ít phút sau teen đã nhanh chóng nhìn ra đây thực chất là sản phẩm của AI.

Được biết, khả năng tạo hình ảnh của ChatGPT hiện đang trở thành một trong những tính năng nổi bật nhất trên nền tảng này. Tính năng mới này giúp người dùng tạo ra những bức ảnh mô phỏng cảnh họ đang chơi game cùng các nhân vật nổi tiếng, từ người thật như Tom Holland, Taylor Swiftcho đến các nhân vật hư cấu như Harry Potter hay Naruto.

Những bức ảnh này có phong cách đồ họa, ánh sáng và bố cục gợi nhớ đến thời kỳ đầu của máy chơi game PS1. Chỉ cần nhập một đoạn mô tả ngắn (prompt), AI sẽ nhanh chóng biến ý tưởng thành ảnh hoàn chỉnh trong vòng vài chục giây.

Với công thức sau: A nostalgic early-2000s photo of me and idol’s name playing PlayStation 1 (tạm dịch: Một bức ảnh đậm chất hoài niệm đầu những năm 2000, ghi lại khoảnh khắc tôi và tên của idol cùng chơi PlayStation 1) kèm với bức chân dung của bản thân và thần tượng, teen đã có ngay một bức ảnh chơi game với người nổi tiếng siêu thật, “nhìn là mê” dành cho riêng mình.