Bắt trọn khoảnh khắc Isaac sánh đôi bên Á hậu Phương Nhi, fan phấn khích "đẩy thuyền"

HHT - Sau E.P đầu tay gồm 8 ca khúc vừa được phát hành, Wren Evans tiếp tục cho ra mắt visualizer của 3 ca khúc mới nằm trong E.P là "Trao", "Anh Thấy" và "Màu Đỏ" do chính mình làm đạo diễn.

HHT - Trên sân khấu The Heroes tập 3, đội thi có tên Queen gây chú ý với bản mash-up "Wating For You - Ngày Chưa Giông Bão". Cư dân mạng nhanh chóng dự đoán những cái tên ẩn mình sau lớp mặt nạ bí ẩn.