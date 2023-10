Bí quyết của các chuyên gia thời trang khiến họ dù mặc đồ bình thường nhất vẫn chất

HHT - Có bao giờ bạn tự hỏi vì sao giới thời trang không phải ai cũng có nhan sắc ngút ngàn nhưng họ lại có phong cách, mặc đồ gì cũng đẹp?

Chúng ta có thể chịu được áp lực lớn từ cuộc sống, nhưng dễ dàng vỡ òa chỉ vì những thứ rất nhỏ, như lấy có một cái áo mà tất cả những cái còn lại rơi rụng theo, khóa kéo thì hay bị kẹt, mặc gì lên người cũng không vừa ý... Tất cả những mệt mỏi này sẽ được giải quyết nhanh chóng với vài mẹo đơn giản, đừng để bản thân stress vì những điều không đáng!

1. Bí quyết để mua được một chiếc quần jeans hoàn hảo: Chính là chú ý vị trí của túi sau. Khoảng cách của hai bên túi càng gần nhau về phía giữa, thì khi mặc vòng 3 của bạn trông càng tròn trịa, đầy đặn.

2. Với những ngày không có ý tưởng để phối đồ: Hãy chọn một màu sắc và mặc theo các sắc thái đậm nhạt khác nhau của nó. Đây là cách rất dễ để bạn trông vẫn thời trang nhưng cực kì an toàn.

3. Mua được một chiếc quần jeans vừa vặn rất khó: Vì chất liệu của chúng thường co lại khi giặt và giãn ra khi mặc. Đó là lí do vì sao quần jeans hay chật lúc mới mặc nhưng vài tiếng sau nó lại rộng, dư mông và dễ tụt hơn. Giải pháp đơn giản cho việc này là may một miếng thun ở lưng quần.

4. Skinny jeans là giải pháp: Đơn giản và đáng tin cậy, nó giúp đôi chân trông dài hơn, đặc biệt nếu bạn mặc màu tối.

5. Nếu dây kéo bị kẹt: Hãy lấy cục xà phòng (đang khô) và chà lên đường ray. Dây kéo sẽ nhanh chóng mượt mà trở lại.

6. Mệt mỏi vì tủ áo: Mỗi lần lấy áo mà lỡ đụng là những cái hai dây với ba lỗ rơi rụng theo, nhặt và treo lên lại vừa mất thời gian vừa bở hơi tai. Hãy dùng móc treo khăn tắm để giải quyết chuyện này, vừa giải phóng chỗ để treo những chiếc áo khác, vừa ngăn chúng không bị rơi rớt liên tục.

7. Đá bọt cực kỳ hiệu quả: Trong việc loại bỏ xơ vải xù lông trên áo len và áo thun. Chà chúng nhẹ nhàng lên bề mặt vải, giống như cách chúng sử dụng cục gôm trên giấy.

8. Nếu mặc đồ lót quá chật: Cơ thể của bạn sẽ bị ngấn thịt dù bạn không hề mập. Vì vậy để những đầm ôm sát phát huy được tác dụng tôn dáng của nó, hãy luôn chọn đồ lót vừa vặn, mỏng và thoải mái.