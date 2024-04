"Queen Of Tears" hé lộ đoạn kết phim từ tập 14, chỉ là chúng ta không nhận ra?

HHT - Đến khi xem những phút giây cuối cùng của "Queen Of Tears", khán giả mới nhận ra rằng biên kịch đã cài cắm kết phim từ tập 14 nhưng khi ấy, chẳng mấy ai nghi ngờ gì.

Từ khi Hong Hae In mắc bệnh u não, cô bắt đầu nhìn thấy ảo giác. Thời điểm Hae In và Hyun Woo vẫn xa cách nhau, cô thường nhìn thấy mình lẻ loi ở những khung cảnh lạnh lẽo, tối tăm. Sau này, Hae In lại lạc bước đến những nơi đẹp đẽ hơn như vườn hoa oải hương, cũng có lúc gặp anh trai đã mất của mình.

Trong tập 14, khi Hae In và Hyun Woo dạo bước ở châu Âu trước khi cô tiến hành phẫu thuật, Hae In đã nhìn thấy một ông cụ đang mang hoa đến đặt ở mộ vợ. Hae In còn thắc mắc ông cụ ấy là ai, vì sao ngày nào cũng tặng hoa cho người vợ đã khuất. Vì đây chỉ là ảo giác của Hae In nên đương nhiên Hyun Woo không nhìn thấy, và khán giả xem phim chỉ nghĩ rằng Hae In bệnh đang nặng dần nên nhìn thấy nhiều ảo giác hơn.

Và mãi đến khi Queen Of Tears kết thúc, netizen mới nhận ra rằng Hae In đã đoán được tương lai, và cái kết của phim được biên kịch hé lộ từ tập 14. Ông già mà Hae In nhìn thấy khi ấy chính là Hyun Woo của hàng chục năm sau, khi đến thăm mộ vợ.

Chi tiết này được cài cắm quá khéo khiến cho khán giả chỉ biết tấm tắc khen ngợi biên kịch Park Ji Eun. Nhiều người cho rằngQueen Of Tears chỉ cần kết thúc ở hình ảnh vợ chồng Hyun Woo, Hae In dạo chơi cùng con gái nhỏ là đủ viên mãn, không cần thêm cảnh hai người bị cái chết chia lìa. Nhưng cũng có netizen cảm động với khoảnh khắc Hyun Woo tóc bạc phơ tưởng nhớ người vợ đã khuất, bởi cả hai đã sống hạnh phúc bên nhau rất nhiều năm và không còn gì để nuối tiếc nữa.