BLACKPINK tại Paris Fashion Week: Jisoo, Rosé, Jennie chuộng màu tối, Lisa lọt top mặc đẹp

HHT - Các thành viên BLACKPINK tái xuất tại Paris Fashion Week với loạt tạo hình ấn tượng. Trong khi Jisoo, Rosé, Jennie chuộng tông màu tối, Lisa “chốt hạ” tại show Louis Vuitton với tạo hình chấn động, lọt top mặc đẹp của VOGUE.

Jisoo là thành viên BLACPINK xuất hiện đầu tiên tại Tuần lễ Thời trang Paris 2024. Nữ đại sứ thương hiệu toàn cầu duy trì phong độ và nhan sắc trẻ trung tại show diễn giới thiệu BST Fall Winter Ready-to-Wear 2024 của nhà mốt Christian Dior.

Nữ idol diện trang phục đen - trắng thuộc BST Fall 2024 của nhà mốt. Kiểu tóc tết hai bên, đính nơ cùng phong cách trang phục preppy tôn lên nét yêu kiều của “công chúa Dior”.

Tiếp theo, rạng sáng ngày 28/2 theo giờ Việt Nam, Rosé gây náo loạn cộng đồng BLINKs với khí chất “đại minh tinh” tại show YSL. Nữ đại sứ toàn cầu tỏa sáng với trang phục xuyên thấu Sheer Monochrome Set. Thiết kế mang đậm tinh thần thương hiệu Pháp vô cùng phù hợp với vóc dáng “mình hạc xương mai” của giọng ca On The Ground. Rosé BLACKPINK hoàn thiện tạo hình với kiểu tóc thẳng bạch kim, rẽ ngôi giữa và cặp kính mát.

Nhiều tạp chí thời trang dành lời khen ngợi sắc vóc của Rosé BLACKPINK trong thiết kế chủ đạo của YSL.

Càng về cuối, Paris Fashion Week 2024 càng tăng nhiệt với show diễn của các nhà mốt đình đám Louis Vuitton, Chanel, Miu Miu. Jennie bùng nổ truyền thông khi xuất hiện tại show diễn của nhà mốt Chanel.

Giọng ca SOLO tiếp tục khoe sắc với trang phục tối màu. Cô diện thiết kế váy hai dây ngắn với phần tà xòe nhiều lớp đến từ BST Haute Couture Xuân Hè mới nhất của thương hiệu và bốt đùi cùng màu.

Người hâm mộ không chỉ trầm trồ với đãi ngộ trang phục của "nàng thơ Chanel" mà còn đánh giá cao tư duy mix & match của cô, nữ idol gây ấn tượng khi phối găng tay da một bên cùng loạt trang sức cao cấp.

Lisa là thành viên BLACKPINK cuối cùng xuất hiện tại Tuần lễ thời trang Paris 2024. Cô gây bất ngờ khi trở thành khách mời của nhà mốt Louis Vuitton.

“Em út” BLACKPINK diện thiết kế áo jacket đuôi tôm thêu nổi cầu kỳ thuộc BST Xuân 2018 của nhà mốt. Thiết kế được đồn đoán mang theo nhiều dụng ý, được cho là nhắc nhớ lại về lần hợp tác của BLACKPINK cùng nhà mốt 6 năm trước. Nhiều netizen ngầm hiểu lần xuất hiện tại show Louis Vuitton của Lisa BLACKPINK cũng đặt ra "dấu chấm hết" cho mối quan hệ giữa cô với thương hiệu Celine.

Diện mạo của nữ idol Gen Z trong lần đầu hợp tác với nhà mốt Pháp được giới chuyên môn đánh giá rất cao. Giọng ca Money lọt top mặc đẹp (The Best Front-Row Style At Paris Fashion Week) do VOGUE Anh bình chọn ở vị trí thứ 4/124.

Mẫu áo với form dáng cổ điển tri ân NTK Nicolas Ghesquiere, phối cùng camera bag với họa tiết đặc trưng mang đậm tinh thần di sản của thương hiệu. Lisa BLACKPINK hoàn thiện tạo hình với chuỗi vòng cổ Monete của thương hiệu BVLGARI mà cô làm đại sứ.