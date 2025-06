Blake Lively bất hòa với bạn diễn nữ: Diễn chung nhiều năm vẫn không ưa nhau?

HHT - Dường như Blake Lively luôn được “đính kèm” với những tin đồn về việc không hòa thuận với bạn diễn. Trong lúc vụ kiện giữa Blake Lively với Justin Baldoni đang diễn ra phức tạp, một số tin bất hòa giữa “vợ của Deadpool” với những bạn diễn khác được đào lại.

Anna Kendrick

Blake Lively đóng chung với Anna Kendrick trong A Simple Favor (2018). Bộ phim là một thành công phòng vé khi thu về gần 100 triệu đôla toàn cầu, trong khi kinh phí sản xuất chỉ 20 triệu đôla. Do đó, phim được thực hiện phần 2 mang tên Another Simple Favor vừa lên sóng vào đầu tháng 5/2025.

Trong phim, Blake Lively và Anna Kendrick phát triển một “tình bạn” đặc biệt, bên ngoài là bạn thân - bên trong “thân ai nấy lo”. Nhưng đôi lúc họ hiểu nhau theo cách không ai có thể, và giúp đỡ nhau trong một số tình huống ngặt nghèo. Tuy nhiên, ngoài đời, Blake Lively và Anna Kendrick được cho là không mấy thân thiết.

Trước đây, trong một buổi phỏng vấn quảng bá cho phần đầu A Simple Favor, Anna Kendrick từng nói rằng cô đã “ghét” Blake Lively sau một sự cố nhỏ trên phim trường. Sau đó, có một đính chính rằng đó chỉ là một lời nói đùa và nó đã bị thổi phồng thành tin đồn mâu thuẫn.

Một số tin đồn còn cho rằng Anna Kendrick đã từng nửa đùa nửa thật yêu cầu Blake Lively đừng chạm vào mình; hay gọi Blake là “bánh xốp” - có thể hiểu là dễ thương, nhưng cũng có thể hiểu là “rỗng tuếch”. Tuy nhiên, những tin đồn này đều không được chứng thực.

Khi thực hiện phần 2 Another Simple Favor, một “mối bất hòa bí mật” được cho là đã diễn ra giữa Anna Kendrick và Blake Lively. Tin đồn cho rằng cả hai không hài lòng về vấn đề cát-xê. Cuối cùng, sau nhiều tuần đàm phán với nhà sản xuất, một thỏa thuận đã được đưa ra.

Theo đó, tên Anna Kendrick sẽ được đặt trước, nhưng tên của Blake Lively sẽ được đặt cao hơn một chút trên poster. “Trong ngành, điều đó được coi là cát-xê ngang nhau”, một nguồn tin tiết lộ. Không bên nào “vui mừng” với kết quả nhưng cả hai chấp nhận vì biết họ “cần phải đi đến một thỏa thuận”.

Anna Kendrick và Blake Lively không lên tiếng về các tin đồn bất hòa, còn đồng nghiệp trên phim trường thì phủ nhận. Nam diễn viên Henry Golding nói rằng không có việc Anna và Blake từ chối nói chuyện với nhau. Đạo diễn Paul Feig của phim cũng khẳng định cả hai vẫn giữ mối quan hệ chuyên nghiệp và tích cực trong quá trình làm việc.

Leighton Meester

Blake Lively và Leighton Meester thủ vai đôi bạn thân (và đối thủ) trong series phim đình đám Gossip Girl, nhưng ngoài đời tình bạn giữa họ lại không được rực rỡ như những bộ trang phục trong phim. Trong suốt quá trình quay, kéo dài nhiều mùa trong nhiều năm, cả hai được cho là hiếm khi tương tác ngoài cảnh quay, thậm chí còn “tránh nhau như tránh bệnh dịch hạch”.

Một số video phỏng vấn của dàn diễn viên Gossip Girls thuở ấy được “đào” lại, Blake Lively được cho là đã thô lỗ và kém duyên với Leighton Meester. Blake từng so sánh Leighton với con khỉ. Blake cũng từng đùa cợt về việc ai đó “bắt đầu ở trong lồng” - được cho là nhắm đến Leighton - mẹ của Leighton sinh cô ra khi bà đang ở trong tù.

Lý do cả hai ghét nhau được một số trang tin lá cải nói rằng là do “tủ quần áo hàng hiệu” trong phim. Ngân sách cho tủ quần áo của Leighton đã tăng lên, và một số bộ quần áo tuyệt đẹp đã khiến “cô gái kia” phải ghen tị. Tuy nhiên, những tin đồn bất hòa này chưa bao giờ được xác nhận. Chính Leighton Meester cũng tỏ ra phiền lòng. Cô nói người ta chỉ thêu dệt việc đó với phụ nữ, chứ chẳng ai đặt giả thuyết các diễn viên nam ghét nhau trên phim trường cả.

Người phát ngôn của Blake Lively khi đó cũng đưa ra lời giải thích rằng Blake và Leighton chưa bao giờ là bạn thân và cũng chưa bao giờ tuyên bố như vậy. Đóng vai bạn thân trong phim không có nghĩa họ phải là bạn thân ngoài đời thật, nhưng họ vẫn là đồng nghiệp.

Không có ai trong dàn diễn viên Gossip Girl từng nói về mối bất hòa giữa hai nữ diễn viên chính. Nhân dịp kỷ niệm 10 năm ra mắt Gossip Girl, nhà sản xuất phim cũng chia sẻ rằng Blake Lively và Leighton Meester thân thiện với nhau, nhưng không phải là bạn bè, có lẽ do tính cách khác biệt. Ông tiết lộ Blake "hòa nhập" hơn, còn Leighton “hướng nội” hơn.

Taylor Swift

Blake Lively và Taylor Swift đã duy trì tình bạn kéo dài cả thập kỷ, nhưng gần đây mối quan hệ giữa họ đã rạn nứt. Thậm chí, nhiều trang tin còn cho rằng Taylor Swift đã “nghỉ chơi” với Blake Lively. Tờ Daily Mail còn viết Taylor Swift ước rằng cô chưa bao giờ gặp Blake Lively và cảm thấy nhẹ nhõm khi mối quan hệ của họ kết thúc.

Từ đầu năm đến nay, tên của Taylor Swift đã bị kéo vào cuộc chiến pháp lý giữa Blake Lively và Justin Baldoni. Phía Taylor Swift bức xúc nói rằng tên tuổi nữ ca sĩ đã bị lợi dụng nhằm thu hút sự chú ý, là “mồi ngon” cho các trang tin lá cải, thay vì tập trung vào sự thật của vụ án giữa Blake và Justin.

Đại diện của Taylor Swift cho biết nữ ca sĩ chưa bao giờ đến phim trường It Ends With Us, không tham gia vào quyết định tuyển diễn viên, hay bất kỳ hoạt động sáng tạo lẫn hậu kỳ nào của phim.

Taylor Swift lẫn Blake Lively đều chưa lên tiếng về nghi vấn nghỉ chơi nhưng nhiều “động thái” đã ngầm ẩn ý chứng tỏ điều đó là đúng. Travis Kelce - bạn trai của Taylor Swift - đã bỏ theo dõi “Deadpool” Ryan Reynolds - chồng của Blake Lively trên Instagram. Gần đây, Taylor Swift cũng được nhìn thấy đi chơi cùng Selena Gomez thay vì Blake Lively như trước.