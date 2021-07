Bộ ảnh hanbok từ 6 năm trước của Suzy đẹp cỡ nào mà được Knet công nhận “huyền thoại”?

HHT - Sao Hàn chụp ảnh với trang phục hanbok thì nhiều nhưng riêng bộ ảnh của Suzy mới được công nhận là “đẹp huyền thoại”, thậm chí còn trở thành nguồn cảm hứng để idol đàn em chụp một bộ ảnh tương tự.

Mới đây, nhân dịp tạp chí 1st Look kỷ niệm 10 năm thành lập thì Arin (Oh My Girl) được mời làm người mẫu cho bộ ảnh đặc biệt. Arin diện hanbok, khoe nhan sắc thanh thuần.

Bản thân Arin thừa nhận rằng bộ ảnh này lấy cảm hứng từ chính loạt ảnh hanbok mà Suzy chụp cho 1st Look từ năm 2015. Arin vốn rất ngưỡng mộ đàn chị Suzy nên vô cùng vui mừng khi có được bộ ảnh giống như “tình đầu quốc dân”.

Tuy nhiên, netizen cho rằng Arin dù rất đáng yêu ngây thơ, mặc hanbok rất đẹp nhưng vẫn chưa có được thần thái đỉnh cao như Suzy trong bộ ảnh của 6 năm trước. Chẳng thế mà bao năm qua đi, bao nhiêu nữ idol mặc hanbok chụp ảnh nhưng ảnh của Suzy vẫn được Knet xem là huyền thoại.

Năm 2015, Suzy đóng vai chính trong phim điện ảnh The Sound Of A Flower nên chụp bộ ảnh hanbok để quảng bá phim. Đâu có ngờ phim thì thất bại chẳng ai nhớ tới còn bộ ảnh này thì đẹp tới mức khán giả ngắm mãi không chán.

Suzy tuy chỉ diện hanbok có màu sắc vô cùng nhã nhặn, làm tóc trang điểm nhẹ nhàng nhưng chính gương mặt xinh đẹp, ánh mắt hút hồn và thần thái cao sang, kiêu kỳ của cô mới tạo thành sức hút cực mạnh.

Mọi khoảnh khắc của Suzy trong bộ ảnh này đều khiến Knet xao xuyến, hết lời khen ngợi là lâu lắm rồi mới có một nữ idol thanh nhã, quý phái và nhẹ nhàng đến vậy khi mặc hanbok.

Ê-kíp thực hiện bộ ảnh này có kể rằng Suzy đến phòng chụp trong tình cảnh bị ốm nặng, ho nhiều và sốt cao nhưng cô vẫn hết sức cố gắng để hoàn thành công việc, không muốn làm bê trễ lịch trình của người khác. Suzy đã phải nhịn ho khi đứng trước ống kính và thật không ngờ dù tạo dáng trong điều kiện khó khăn, Suzy vẫn có ra bộ ảnh huyền thoại.

Trong 10 năm hoạt động, tạp chí 1st Look từng có nhiều bộ ảnh cực đẹp chụp nghệ sĩ nhưng ảnh hanbok của Suzy vẫn nổi tiếng nhất, được khen nhiều nhất nên nhân dịp đặc biệt này, 1st Look đã đăng tải lại loạt ảnh Suzy cũng như mời Arin chụp một bộ tương tự.