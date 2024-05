Pearl skin - xu hướng trang điểm trong veo như ngọc trai khiến chị em mê mẩn

HHT - Suốt 16 tập phim "Queen Of Tears", nhân vật Hong Hae In gần như chỉ có một kiểu tóc duy nhất là buông xõa, chỉ thả một phần tóc qua vai bên phải. Vì sao Hae In lại thích kiểu tóc này đến thế?