Bộ tuyển tập đặc biệt THE BEST: "Tuyệt đối điện ảnh" cùng tuyển tập về Nhân Mã

HHT - Mùa Hè này, bộ tuyển tập đặc biệt THE BEST kỷ niệm 10 năm Lớp Học Mật Ngữ sẽ là chiếc “concert” đỉnh nóc kịch trần dành tặng bạn. “Tiết mục” đầu tiên xoay quanh nhân vật chính: Nhân Mã.

“Thế hệ cợt nhả” gọi tên Nhân Mã

Là đại diện tiêu biểu cho “Khối thích đi phượt”, năng lượng của Nhân Mã siêu khỏe, chạy mãi vẫn mạnh. Đó cũng là lý do Nhân Mã “mở hàng” cho bộ ấn phẩm đặc biệt này, mang trên vai sứ mệnh truyền cảm hứng vi vu đến mọi người.

“Bỏ em vào balo đưa em ra khỏi thủ đô

Mình cùng rời thành phố tránh những làn khói ô tô…”

Bạn có nghe Nhân Mã nghêu ngao không? Nhân Mã sẽ kể cho bạn loạt truyện hề hước như chính bản: Kho báu của Nhân Mã, Tớ không muốn lớn, Thiên thần rapper và Hồi hải mã.

Một cung hoàng đạo mê sự tự do, ông hoàng dí dỏm, chiến thần hào phóng, hoa hậu thân thiện và còn điều gì nữa? Cùng khám phá trong tuyển tập đặc biệt THE BEST này nha!

Phụ kiện xinh “wow”

Một tuyển tập dày dặn đính kèm những game tương tác vui hack não và quà tặng phụ kiện rất “cục vàng, cục cưng”: Túi đựng bút hình cung hoàng đạo Nhân Mã siêu xinh. Chỉ 90 “cành” cho một món quà chào Hè sôi động, mại dzô mại dzô!

Lớp Học Mật Ngữ tuyển tập đặc biệt kỷ niệm 10 năm THE BEST: Tuyển tập Nhân Mã dự kiến phát hành ngày 1/6/2025 tại các nhà sách. Đặt trước và tìm mua tại hệ thống các nhà sách FAHASA, Phương Nam, Nguyễn Văn Cừ, Cá Chép, Tiền Phong, Vạn Trí, Trí Tuệ, Tiến Thọ, Tràng An, Huy Khang Ninh Bình, trang thương mại điện tử Tiki, Shopee…