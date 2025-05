Nhân dịp Kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Kinh (19/5/1890 - 19/5/2025), Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư, Bộ Công an, Thành ủy TP.HCM và Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia: “Chủ tịch Hồ Chí Minh - Biểu tượng cao đẹp của ý chí, khát vọng độc lập của dân tộc, tự do, hạnh phúc cho nhân dân”.

Dự và chủ trì hội thảo có các đồng chí: GS. TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư; Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an T.Ư, Bộ trưởng Bộ Công an; TS Phạm Tất Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư; Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM; Nguyễn Đức Trung, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An; GS. TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Tại hội thảo, đồng chí Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam trình bày tham luận với chủ đề "Bồi dưỡng và phát huy vai trò của thế hệ trẻ theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong thực hiện khát vọng phát triển đất nước". Dưới đây là tóm lược bài tham luận của đồng chí Nguyễn Minh Triết: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm, chăm lo, dìu dắt thanh niên. Người khẳng định, thanh niên là rường cột, là người chủ nhân tương lai của đất nước và luôn dành sự quan tâm giáo dục, bồi dường, rèn luyện để thanh niên tham gia tích cực, có hiệu quả vào sự nghiệp cách mạng. Trước lúc đi xa, Người căn dặn trong bản Di chúc thiêng riêng: “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”[1]. Đó là một nhiệm vụ trọng đại, thường xuyên, lâu dài mà Đảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị phải chú trọng thực hiện. Có thể khẳng định, tư tưởng Hồ Chí Minh luôn là kim chỉ nam, là ngọn hải đăng dẫn đường trong việc chăm lo, đào tạo, bồi dưỡng, phát huy vai trò của thanh niên trong sự nghiệp cách mạng. 1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về bồi dưỡng, phát huy vai trò của thanh niên Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn khẳng định tiềm năng, vị trí, vai trò to lớn của thanh niên trong sự nghiệp cách mạng, luôn tin tưởng và nhìn nhận thanh niên theo quan điểm phát triển. Người cho rằng: “Thanh niên ta rất hăng hái. Ta biết họp lòng hăng hái đó lại và dìu dắt đúng đắn thì thanh niên sẽ thành một lực lượng rất mạnh mẽ”[2]. Hạt nhân để tập hợp, đoàn kết thanh niên, đồng thời là người trực tiếp tổ chức, giáo dục, động viên thanh niên phải là tổ chức của thanh niên, là Đoàn thanh niên Cộng sản. 2. Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về chăm lo, đào tạo, bồi dưỡng phát huy vai trò thanh niên trong sự nghiệp cách mạng “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau” theo bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là việc bồi dưỡng lý tưởng cộng sản, giáo dục truyền thống yêu nước, ý thức rèn luyện đạo đức cách mạng, đào tạo nguồn nhân lực kế tục sự nghiệp xây dựng xã hội chủ nghĩa. Người cho rằng, việc nâng cao trình độ chính trị, học vấn, khoa học, kỹ thuật, quân sự là điều kiện cơ bản để tuổi trẻ cống hiến ngày càng nhiều cho Tổ quốc, cho nhân dân. Thanh niên, từ nhận thức đến hành động, phải ra sức cống hiến, phát huy những phẩm chất của mình để xứng đáng là người cộng sản trẻ. 2. Bồi dưỡng và phát huy vai trò của thanh niên thực hiện khát vọng phát triển đất nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh Cùng với sự phát triển, trưởng thành của lớp thế hệ trẻ thời đại mới, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã không ngừng đổi mới, sáng tạo cả về nội dung và phương thức, nhất là ứng dụng chuyển đổi số trong công tác tuyên truyền, tổ chức các chương trình, hoạt động. Công tác giáo dục truyền thống cho thanh niên luôn được Đoàn chú trọng thông qua phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các đợt sinh hoạt chính trị gắn với chủ đề “Khát vọng cống hiến - Lẽ sống thanh niên”; các hoạt động định kỳ về nguồn, đền ơn đáp nghĩa... qua đó khẳng định rõ vai trò và trách nhiệm của Đoàn trong dẫn dắt và phát huy đoàn viên, thanh niên cả nước, quyết tâm thực hiện các nhiệm vụ chính trị mà Đảng đề ra, tạo cơ hội, môi trường thực tiễn để đào tạo nên lớp những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa “hồng” vừa “chuyên”. Để tiếp tục đẩy mạnh hiệu quả các hoạt động, phong trào phát huy vai trò xung kích, sáng tạo trong toàn Đoàn, trong thời gian tới Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tiếp tục tập trung thực hiện một số giải pháp cụ thể như sau: Thứ nhất, tăng cường giáo dục lý tưởng cộng sản, lòng yêu nước cho thanh niên, công tác giáo dục của Đoàn cần tập trung (1) Nâng cao chất lượng việc học tập, nghiên cứu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quán triệt Nghị quyết của Đảng, của Đoàn, học tập chính trị; (2) Đa dạng hóa phương thức tuyên truyền, giáo dục thông qua các công cụ số kết hợp với các hoạt động trải nghiệm thực tiễn; (3) Tiếp tục triển khai có hiệu quả cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới” gắn với xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam. Thứ hai, tạo môi trường lành mạnh để thanh niên phát triển trí tuệ, rèn luyện thể chất và phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, đóng góp sức trẻ dựng xây đất nước. Trong bài viết gần đây, đồng chí Tổng Bí thư đã nhấn mạnh vai trò của học tập suốt đời “Học tập suốt đời để dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám hy sinh vì lợi ích chung, để trở thành người có ích cho xã hội”. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xác định tập trung (1) Đẩy mạnh các phong trào học tập, khuyến khích thanh niên học tập suốt đời (2) Đẩy mạnh phong trào rèn luyện phát triển thể chất, văn hóa toàn diện; (3) Nâng cao nhận thức và năng lực số cho thanh niên; phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong tham gia phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Thứ ba, phát huy tinh thần xung kích, chia sẻ cùng cộng đồng của thanh niên. Tổ chức để thanh niên chủ động đăng ký đảm nhận các công trình, phần việc tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị của quê hương, đất nước. Các hoạt động tình nguyện do Đoàn, Hội, Đội tổ chức phải đảm bảo tính rộng khắp, tính định hướng, tính dẫn dắt, tính thiết thực, tính bền vững. Thứ tư, Đoàn, Hội cần đặc biệt coi trọng công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em một cách chủ động, hiệu quả, bởi đây chính là giải pháp cốt lõi để bồi dưỡng và tạo dựng một thế hệ tương lai đáp ứng những yêu cầu của công cuộc xây dựng đất nước trong kỷ nguyên mới. Thứ năm, thực hiện nghiêm túc chủ trương tinh gọn bộ máy, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của cả hệ thống; điều chỉnh phương thức tổ chức hoạt động, phát huy được sức mạnh của cả hệ thống, đặc biệt là cấp cơ sở. Đội ngũ cán bộ Đoàn, cán bộ Hội phải là những người nhiệt huyết, gắn bó và thật sự có uy tín trong thanh niên; phải là những người dám nghĩ; dám nói; dám làm; dám chịu trách nhiệm; dám đổi mới, sáng tạo; dám đương đầu với khó khăn, thử thách và dám hành động vì lợi ích chung; lực lượng dẫn đầu trong thực hiện 04 nghị quyết trụ cột của Đảng chỉ đạo. Thứ sáu, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền, đoàn thể, gia đình, nhà trường và xã hội trong giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, ý thức công dân, kỹ năng xã hội, tinh thần tự lực, tự cường, ý chí, hoài bão và khát vọng vươn lên cho thanh niên; đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”. Đó là trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị, mà Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với tư cách là đội quân xung kích cách mạng, “trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên” đóng vai trò hết sức quan trọng. Đặt trong bối cảnh kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, công tác bồi dưỡng và phát huy vai trò của thế hệ trẻ theo tư tưởng Hồ Chí Minh luôn là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, mang tính chiến lược, góp phần đào tạo, giáo dục thế hệ thanh niên không ngừng nỗ lực học tập, nghiên cứu, tìm tòi, sáng tạo, tiên phong đi đầu, thực hiện hoá khát vọng 2045 của đất nước, xứng đáng với mong ước của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. [1] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tập 15, tr. 622 [2] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, tập 8, tr. 313.