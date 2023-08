Brunch là gì? Cùng giải mã phong cách ăn uống mới của hội teen sành điệu

HHT - Các món ăn brunch thường có khẩu phần ít, kết hợp hài hòa giữa tinh bột của các loại bánh, các món mặn như trứng, thịt nguội, cá hồi… và các loại rau xanh, trái cây ăn kèm nên còn được đánh giá là một bữa ăn tương đối cân bằng.

Ăn thong thả, không vội vã

Brunch is breakfast without an alarm clock: Một buổi sáng không vội vã chính là định nghĩa đơn giản nhất về khái niệm brunch. Từ brunch là cách chơi chữ giữa hai từbreakfast và bunch(số lượng nhiều), dùng để chỉ một bữa ăn xen giữa bữa sáng và bữa trưa, thường rơi vào khoảng 11 giờ sáng đến khoảng 3 giờ chiều. Xuất hiện lần đầu tiên ở Anh, hình thức này đang dần trở nên phổ biến hơn với các bạn trẻ trong thời gian gần đây.

Bạn Nguyễn Song Bảo Minh (du học sinh) kể: “Khi còn học ở Mỹ, mình lần đầu tiên được biết đến khái niệm Sunday brunch. Buổi sáng trễ vào ngày Chủ nhật cho phép mình được “nướng” thêm một chút trên giường thay vì phải dậy sớm như các ngày trong tuần”. Ở các nước châu Á như Việt Nam, phần lớn các quán ăn sáng đều “hết hàng” vào khoảng 9-10 giờ nên brunch được xem là một lựa chọn hấp dẫn cho những ngày mơ ngủ.

Một bữa ăn brunch đơn giản sẽ gồm các loại bánh mì, bánh ngọt ăn sáng như pancake, waffle, croissant… kết hợp với các món salad, sandwich, trứng và thịt nguội. Để đa dạng hóa hương vị, thực đơn brunch còn được bổ sung thêm các món “chuẩn” Việt như cơm tấm, bánh mì thịt, bún thịt nướng… nhưng với cách chế biến mới lạ để phù hợp với sở thích của teen Việt.

Có rất nhiều hình thức để thưởng thức một buổi brunch. Bạn có thể chọn những nhà hàng chuyên về brunch hoặc có thể thử sức “host” một buổi “brunch and chill” tại nhà bằng vài món ăn nhẹ đơn giản như salad trái cây, bánh mì với mứt, mật ong, các loại hạt hoặc sữa chua... Bằng cách này, teen vừa có thể trổ tài nấu nướng, vừa dành được nhiều thời gian bên gia đình và bạn bè.

“Con cưng” của teen

Ngoài sự phong phú trong hương vị, các quán brunch còn có những lựa chọn cho team ăn chay hay eat clean. “Trong nhóm bạn chỉ có mình ăn chay nên mỗi khi chọn quán ăn thường rất khó để chọn quán vừa ý tất cả mọi người”, bạn Xuân Hoàng (TP.HCM) cho biết. Những lúc “9 người 10 ý” như vậy, những quán ăn có menu đa dạng từ các món mặn, bánh ngọt và nước như brunch là một lựa chọn hoàn hảo. “Để cẩn thận hơn, trước khi ăn chúng mình nên hỏi kĩ các bạn nhân viên hay xem kĩ thành phần có trong món ăn thường được ghi chú sẵn trong menu nha!”, Hoàng nhắn nhủ.

Ngoài điểm cộng với menu đa dạng, các nhà hàng brunch còn được “chăm chút” nhiều về mặt hình thức. Hầu hết các địa điểm thường theo phong cách sang trọng với bầu không khí ấm cúng hay có không gian ngoài trời xanh mát với mục tiêu trở thành địa điểm check-in “over hợp” của nhiều bạn trẻ. Phong cách trang trí cũng ảnh hưởng ít nhiều từ văn hóa món ăn, như các nhà hàng brunch kiểu Pháp thường nằm trong những khu nhà, biệt thự cổ kính còn các nhà hàng brunch kiểu Mỹ thường được trang trí theo các quán ăn Mỹ thập niên 1950.

Bạn Phương Linh (Q.Tân Bình, TP.HCM) bật mí: “Các nhà hàng brunch có không gian nhỏ, yên tĩnh còn là địa điểm ruột để mình chạy deadline”.Brunch không chỉ là một hình thức ăn uống sành điệu mà còn là cơ hội để teen cùng gia đình hoặc bạn bè tụ họp tán ngẫu sau một tuần học tập căng thẳng. Buổi sáng thức dậy trễ, sửa soạn rồi thong thả dùng bữa ở một nhà hàng brunch thì quá là lý tưởng!

Để có một buổi brunch trọn vẹn - Các nhà hàng brunch thường có không gian nhỏ, chỉ tập trung khai thác không gian ngoài trời hoặc trong nhà. Nếu muốn có chỗ ngồi ưng ý vào các ngày cuối tuần hoặc dịp lễ, teen có thể lên kế hoạch và đặt chỗ trước. - Đừng quên kiểm tra thời gian hoạt động và thực đơn trước khi quyết định đến quán, đặc biệt là những bạn có chế độ ăn đặc biệt.