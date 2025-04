BTC show thực tế Em Xinh "Say Hi" chính thức tung logo mới sau loạt tranh cãi

HHT - Em Xinh "Say Hi" vừa chính thức tung logo mới sau logo được công bố vào tháng 3/2025 nhưng nhận về quá nhiều "gạch đá". Khán giả phản ứng ra sao với phiên bản mới?

Logo mới của Em Xinh "Say Hi" được cấu thành từ năm mảnh ghép, đại diện cho những viên kim cương được cắt gọt từ ánh sáng. Bên cạnh đó, logo còn được lồng ghép biểu tượng chữ E và M - viết tắt của Em Xinh.

Năm mảnh ghép này cũng đại diện cho năm thuộc tính cốt lõi tạo nên một Real Aura đích thực: khí chất (presence); sức hút (magnetism); bản sắc (identity), độ biến hóa (adaptability) và sức ảnh hưởng (impact). Đó cũng là giá trị mà BTC hướng đến cho dàn nghệ sĩ nữ tham gia chương trình.

Thiết kế logo mới nhận về sự quan tâm từ netizen. Nhiều ý kiến nhận định, logo này phù hợp với tiêu chí Real Aura mà BTC hướng đến. Bên cạnh đó, phần nhìn của logo - với ý tưởng là các mảnh ghép sáng chói - cũng được đánh giá cao hơn so với logo được công bố dịp 8/3/2025.

Tuy nhiên, một bộ phận khán giả cho rằng logo mới của Em Xinh "Say Hi" có sự trùng hợp với logo Chị Đẹp Đạp Gió 2024. Cụ thể, một cư dân mạng nêu quan điểm việc ghép các mảnh rời giống với ý tưởng của logo Chị Đẹp. Người này còn thực hiện một bản sketch (phác họa) các mảnh ghép của hai logo để so sánh chúng với nhau.

Ngược lại, nhiều netizen cho rằng cáo buộc "mượn ý tưởng" là quá gượng ép. Bởi lẽ, logo Chị Đẹp mùa 2 lấy ý tưởng từ chất liệu gốm sứ Bát Tràng. Sau khi trải qua quá trình nung nấu, gốm sứ được “tái sinh” và rồi khoác lên mình lớp men rực rỡ. Trong khi đó, logo của Em Xinh "Say Hi" lấy ý tưởng từ kim cương, với những mảnh ghép sắc bén đại diện cho mỗi góc cạnh khác nhau của một người nữ.

Bên cạnh đó, nhiều người hâm mộ hai chương trình chia sẻ không muốn "gây war". Em Xinh "Say Hi" thậm chí còn chưa công bố dàn cast và đến cuối tháng 5/2025 mới chính thức lên sóng. Do đó, việc tranh luận ở thời điểm này là quá sớm và không cần thiết.