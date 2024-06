BTS FESTA 2024: Jin trực tiếp dẫn dắt, nhiều ưu đãi chưa từng có dành cho fan

HHT - BTS FESTA 2024 - lễ hội kỷ niệm 11 năm ra mắt của BTS đã chính thức được khởi động với những thông báo đầu tiên. Thông tin anh cả Jin sẽ dẫn dắt sự kiện đặc biệt cùng phần quà siêu lớn khiến người hâm mộ "đứng ngồi không yên".

Mặc dù đến ngày 12/6 mới chính thức xuất ngũ nhưng anh cả BTS - Jin vẫn giữ đúng lời hứa tái ngộ với người hâm mộ vào dịp lễ kỷ niệm 11 năm ra mắt của nhóm, chứng minh mọi lịch trình đều đã được sắp xếp kỹ lưỡng trước khi cả 7 thành viên BTS nhập ngũ và đảm bảo ARMY (fandom của BTS) sẽ không thiếu vắng một mùa FESTA nào.

Mới đây, BTS đã đưa ra thông báo và công bố poster chính cho sự kiện offline FESTA 2024 được tổ chức tại Songpa-gu, Seoul (Hàn Quốc) vào ngày 13/6. Đặc biệt hơn cả là sự kiện đặc biệt với sự xuất hiện của Jin tại nhà thi đấu Jamsil. Sự kiện được thực hiện theo gợi ý của anh cả BTS vì anh muốn dành khoảng thời gian ý nghĩa bên cạnh ARMY.

Sự kiện này được chia thành 2 phần bao gồm:

Meet and Greet with Jin - kéo dài khoảng 3 tiếng được tổ chức cho 1.000 người hâm mộ may mắn. Đây là thời gian fan có thể gửi một cái ôm nhẹ nhàng tình cảm hoặc một cái bắt tay đến Jin.

Ở phần 2, fan sẽ được giao lưu, trò chuyện cùng Jin. Sự kiện này sẽ được livestream cho những fan có đăng ký Membership (thẻ thành viên) thông qua Weverse.

Vào thời điểm FESTA năm ngoái, Jin đã gửi một lời nhắn với nội dung "Mình sẽ đến gặp các bạn vào năm sau". Anh đã thật sự giữ lời hứa với người hâm mộ khi xác nhận hoạt động chính thức đầu tiên sau khi xuất ngũ sẽ là FESTA 2024. Ngoài ra, theo lịch trình nhóm cũng đã phát tín hiệu về các hoạt động khác, làm dấy lên kỳ vọng về một sản phẩm âm nhạc có đầy đủ 7 thành viên.

Ngoài sự kiện kỷ niệm cùng Jin, FESTA năm nay còn tổ chức thêm sự kiện ngoài trời diễn ra từ 9 giờ sáng đến 11 giờ đêm cùng ngày tại Khu liên hợp thể thao Seoul.

Sau khi thông báo trên được đưa ra, thì đã có nhiều phản ứng trái ngược theo đúng nghĩa "dở khóc dở cười" trong fandom. Khi người hâm mộ tại Hàn Quốc đang hân hoan trong vui mừng thì không ít người hâm mộ quốc tế lại khóc ròng trong nước mắt vì khoảng cách địa lý.

Mặc dù có thể không hoành tráng như thời điểm kỷ niệm 10 năm vào năm ngoái. Nhưng FESTA năm nay vẫn đảm bảo khiến ARMY được chìm đắm trong yêu thương của BTS, hứa hẹn sẽ để lại nhiều dấu ấn qua những hoạt động giao lưu và vui chơi đặc sắc.